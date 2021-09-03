Насыпной пирог с персиками «3 стакана». Попробовала раз, по другому пироги больше не готовлю

Классический рецепт пирога с персиками, который настолько прост, что с ним справится даже начинающий кулинар. Персики можно заменить другими фруктами или ягодами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, сахар и манная крупа по 1 стакану;
- разрыхлитель, 2 ч.л;
- персики около 1 кг (можно меньше);
- молоко, 100 мл;
- масло сливочное, 100 г;
- ванилин, грецкие орехи;
- соль щепотка.
Процесс приготовления
Просеиваем муку и смешиваем ее с разрыхлителем и щепоткой соли, ванилином по вкусу.
Перемешиваем сухую массу.
Персики режем дольками.
Форму для запекания накрываем пергаментом и натираем на дно немного сливочного масла.
Сверху насыпаем слой сухой массы – 1 стакан. Разравниваем.
Выкладываем слой персиков.
На них насыпаем еще стакан сухой смеси.
Выкладываем персики.
Засыпаем смесь и выкладываем персики.
Можно немного массы оставить и смешать ее с сухой смесью, превращая ее в крошку.
Выливаем на персики молоко, посыпаем крошкой и измельченными орехами, отправляем в духовку.
Выпекаем при 180 градусах около 40 минут, но ориентируйтесь по своей духовке.
Остужаем пирог и посыпаем его сахарной пудрой.
Если есть время и желание, можно сделать сметанный крем с сахарной пудрой. Или со сливками.Персики очень любят такое сочетание с кремом и пирог превратится в нежный и мягкий торт.
Свежие комментарии