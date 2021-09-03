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Насыпной пирог с персиками «3 стакана». Попробовала раз, по другому пироги больше не готовлю

Классический рецепт пирога с персиками, который настолько прост, что с ним справится даже начинающий кулинар. Персики можно заменить другими фруктами или ягодами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, сахар и манная крупа по 1 стакану;
  • разрыхлитель, 2 ч.л;
  • персики около 1 кг (можно меньше);
  • молоко, 100 мл;
  • масло сливочное, 100 г;
  • ванилин, грецкие орехи;
  • соль щепотка.

Процесс приготовления

Просеиваем муку и смешиваем ее с разрыхлителем и щепоткой соли, ванилином по вкусу.

Перемешиваем сухую массу.

Персики режем дольками.

Форму для запекания накрываем пергаментом и натираем на дно немного сливочного масла.

Сверху насыпаем слой сухой массы – 1 стакан. Разравниваем.

Выкладываем слой персиков.

На них насыпаем еще стакан сухой смеси.

Выкладываем персики.

Засыпаем смесь и выкладываем персики.

Можно немного массы оставить и смешать ее с сухой смесью, превращая ее в крошку.

Выливаем на персики молоко, посыпаем крошкой и измельченными орехами, отправляем в духовку.

Насыпной пирог с персиками «3 стакана». Попробовала раз, по другому пироги больше не готовлю

Выпекаем при 180 градусах около 40 минут, но ориентируйтесь по своей духовке.

Насыпной пирог с персиками «3 стакана». Попробовала раз, по другому пироги больше не готовлю

Остужаем пирог и посыпаем его сахарной пудрой.

Если есть время и желание, можно сделать сметанный крем с сахарной пудрой. Или со сливками.

Персики очень любят такое сочетание с кремом и пирог превратится в нежный и мягкий торт.

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