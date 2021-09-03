Насыпной пирог с персиками «3 стакана». Попробовала раз, по другому пироги больше не готовлю

Классический рецепт пирога с персиками, который настолько прост, что с ним справится даже начинающий кулинар. Персики можно заменить другими фруктами или ягодами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, сахар и манная крупа по 1 стакану;

разрыхлитель, 2 ч.л;

персики около 1 кг (можно меньше);

молоко, 100 мл;

масло сливочное, 100 г;

ванилин, грецкие орехи;

соль щепотка.

Процесс приготовления

Просеиваем муку и смешиваем ее с разрыхлителем и щепоткой соли, ванилином по вкусу.

Перемешиваем сухую массу.

Персики режем дольками.

Форму для запекания накрываем пергаментом и натираем на дно немного сливочного масла.

Сверху насыпаем слой сухой массы – 1 стакан. Разравниваем.

Выкладываем слой персиков.

На них насыпаем еще стакан сухой смеси.

Выкладываем персики.

Засыпаем смесь и выкладываем персики.

Можно немного массы оставить и смешать ее с сухой смесью, превращая ее в крошку.

Выливаем на персики молоко, посыпаем крошкой и измельченными орехами, отправляем в духовку.

Выпекаем при 180 градусах около 40 минут, но ориентируйтесь по своей духовке.

Остужаем пирог и посыпаем его сахарной пудрой.