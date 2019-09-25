Сырник «Нежность», полезное лакомство для детей и взрослых

ИНГРЕДИЕНТЫ

Творог (жирный) — 500 г

Яйцо — 4 шт.

Сахар (ТМ Мистраль) — 200 г

Масло сливочное — 130 г (сырник-100 г, 1 ст.л.- глазурь)

Цедра 1 лимона

Сметана — 2-3 ст. л.

Какао-порошок — 2 ст. л.

Изюм — 30 г

Крупа манная — 1 ст. л.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Творог пропустить через мясорубку или протереть через сито. Внимание! Творог не должен быть мокрый, иначе сырник будет слишком плотный. Если творог мокрый, его надо подвесить в марле на пару часов для стекания, или положить в марле в дуршлаг и прижать сверху грузом (например пачкой гречки или чего-то другого). Желтки взбить с сахаром (в оригинале было 200 г, я уменьшила до 150 г) до однородной глянцевой массы. Добавить манку, масло комнатной температуры, изюм и цедру лимона.Добавить творог и перемешать миксером на низкой скорости (недолго!).



Взбить белки до пиков.Выложить белки в творожную массу и аккуратно перемешать ложкой.



Форму для выпекания смазать маслом и присыпать мукой (я использую вместо этого пергамент). Выложить массу в форму и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 мин. (ориентируйтесь на свою духовку, мне хватило 30 минут).



Приготовить глазурь. 1 ст.л. масла растопить с 2 ст. л. сахара на маленьком огне, все время помешивая.

Затем добавить 2-3 ст. л. сметаны, хорошо вымешать и насыпать 2 ст. л. какао. Продолжать варить на маленьком огне хорошо перемешивая. Не переставая мешать, довести до кипения и выключить огонь.



Когда сырник будет готов, достать его из духовки и дать ему полностью остыть, затем вынуть из формы, просто перевернув его и полить горячей глазурью.

Самое главное — сырник должен постоять в холодильнике часов 5-6, а лучше, всю ночь. Ни в коем случае не пытайтесь его съесть сразу после приготовления!