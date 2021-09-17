Чебуреки с картошкой: доступный рецепт. Заранее готовлю начинку и радую своих домашних

Некоторые хозяйки не любят возиться с мясным фаршем. Или придерживаются вегетарианского рациона. В таком случае вам подойдут чебуреки с картофельной начинкой.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- Вода (кипяток) – 1-1,5 стакана
- Мука пшеничная – 4 стакана
- Масло растительное – 2 столовых ложки
- Соль – 1 чайная ложка
- Лук – 2 шт.
- Картофель – 1 кг
- Масло растительное для жарки
Технология приготовления:
Готовим тесто.
В миску просеиваем муку. Добавляем соль. Перемешиваем.
В муку струйкой аккуратно наливаем кипяток. Активно перемешиваем при помощи ложки.
Замешиваем руками тесто. Вливаем масло.
Тесто скатываем в шарик. Накрываем льняной салфеткой и отставляем на некоторое время.
Готовим начинку.
Картофель чистим и моем. Отправляем в кастрюлю и варим до полной готовности. Воду сливаем, разминаем картошку в пюре.
Лук очищаем, нарезаем мелко – кубиками, отправляем в сковороду и жарим до золотистого цвета. Соединяем с пюре.
Картофельную массу солим, старательно перемешиваем.
Готовим чебуреки.
Тесто разделяем на порционные части. Раскатываем в лепешки, наполняем начинкой из картофеля.
Складываем чебурек, скрепляем по краю.
В сковороде накаляем масло. Отправляем туда заготовки (обычно помещается 2 штуки).
Жарим с обеих сторон на среднем пламени до появления золотистой корочки.
Чебуреки выкладываем на полотенце из бумаги, чтобы масло впиталось.
Укладываем чебуреки на блюдо и подаем в горячем виде.
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