Чебуреки с картошкой: доступный рецепт. Заранее готовлю начинку и радую своих домашних

Некоторые хозяйки не любят возиться с мясным фаршем. Или придерживаются вегетарианского рациона. В таком случае вам подойдут чебуреки с картофельной начинкой.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Вода (кипяток) – 1-1,5 стакана

Мука пшеничная – 4 стакана

Масло растительное – 2 столовых ложки

Соль – 1 чайная ложка

Лук – 2 шт.

Картофель – 1 кг

Масло растительное для жарки

Технология приготовления:

Готовим тесто.

В миску просеиваем муку. Добавляем соль. Перемешиваем.

В муку струйкой аккуратно наливаем кипяток. Активно перемешиваем при помощи ложки.

Замешиваем руками тесто. Вливаем масло.

Тесто скатываем в шарик. Накрываем льняной салфеткой и отставляем на некоторое время.

Готовим начинку.

Картофель чистим и моем. Отправляем в кастрюлю и варим до полной готовности. Воду сливаем, разминаем картошку в пюре.

Лук очищаем, нарезаем мелко – кубиками, отправляем в сковороду и жарим до золотистого цвета. Соединяем с пюре.

Картофельную массу солим, старательно перемешиваем.

Готовим чебуреки.

Тесто разделяем на порционные части. Раскатываем в лепешки, наполняем начинкой из картофеля.

Складываем чебурек, скрепляем по краю.

В сковороде накаляем масло. Отправляем туда заготовки (обычно помещается 2 штуки).

Жарим с обеих сторон на среднем пламени до появления золотистой корочки.

Чебуреки выкладываем на полотенце из бумаги, чтобы масло впиталось.

Укладываем чебуреки на блюдо и подаем в горячем виде.