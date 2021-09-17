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Чебуреки с картошкой: доступный рецепт. Заранее готовлю начинку и радую своих домашних

Некоторые хозяйки не любят возиться с мясным фаршем. Или придерживаются вегетарианского рациона. В таком случае вам подойдут чебуреки с картофельной начинкой.  

Нам понадобятся следующие ингредиенты: 

  • Вода (кипяток) – 1-1,5 стакана 
  • Мука пшеничная – 4 стакана 
  • Масло растительное – 2 столовых ложки 
  • Соль – 1 чайная ложка 
  • Лук – 2 шт. 
  • Картофель – 1 кг 
  • Масло растительное для жарки 

Технология приготовления: 

Готовим тесто.  

В миску просеиваем муку. Добавляем соль. Перемешиваем. 

В муку струйкой аккуратно наливаем кипяток. Активно перемешиваем при помощи ложки. 

Замешиваем руками тесто. Вливаем масло. 

Тесто скатываем в шарик. Накрываем льняной салфеткой и отставляем на некоторое время. 

Готовим начинку. 

Картофель чистим и моем. Отправляем в кастрюлю и варим до полной готовности. Воду сливаем, разминаем картошку в пюре. 

Лук очищаем, нарезаем мелко – кубиками, отправляем в сковороду и жарим до золотистого цвета. Соединяем с пюре. 

Картофельную массу солим, старательно перемешиваем. 

Готовим чебуреки. 

Тесто разделяем на порционные части. Раскатываем в лепешки, наполняем начинкой из картофеля. 

Складываем чебурек, скрепляем по краю. 

В сковороде накаляем масло. Отправляем туда заготовки (обычно помещается 2 штуки).

 

Жарим с обеих сторон на среднем пламени до появления золотистой корочки. 

Чебуреки выкладываем на полотенце из бумаги, чтобы масло впиталось.  

Укладываем чебуреки на блюдо и подаем в горячем виде.  

Чебуреки с картошкой: доступный рецепт. Заранее готовлю начинку и радую своих домашних

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