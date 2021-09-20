Рецепт сочной закуски из ресторана. Сливочные Пожарские котлеты по-киевски

Закуска получается роскошной, с сочной начинкой, котлеты просто тают во рту и отлично сочетаются с другими блюдами и гарнирами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриные окорочка, 2 шт;
- лук, 1 шт;
- мякоть батона, четверть буханки;
- чеснок, 2 зубчика;
- сливки, 50 мл;
- соль, перец, специи, мускатный орех;
- масло сливочное по 0 г в каждую котлету.
Процесс приготовления
Мясо обрезаем с костей и превращаем в фарш.
Батон заливаем сливками и когда он размякнет, добавляем в фарш.
Измельчаем лук и чеснок, вместе со специями вводим в фарш, солим и хорошо вымешиваем.
Совет: если фарш густой и плотный, добавьте немного сливок, будет нежнее и ароматнее.
Накрываем фарш пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.
Охлажденное сливочное масло режем кусочками по 30 грамм.
Корочки батона от мякоти, режем мелким кубиком – в них будем панировать котлеты.
Формируем котлеты, укладывая внутрь кусочек сливочного масла и облепляем сухариками при помощи салфетки или пленки: выложив сухари на них, оборачиваем котлету.
Обжариваем на разогретом растительном масле до золотистости.
Выкладываем котлеты на противень при помощи лопатки и готовим при 160 градусах около 15 минут.
Главное, чтобы сливочное масло не стало вытекать из котлеты.
Подаю такое роскошное блюдо с любыми гарнирами и салатами, котлеты могут стать вашим праздничным, коронным блюдом.
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