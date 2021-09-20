Рецепт сочной закуски из ресторана. Сливочные Пожарские котлеты по-киевски

Закуска получается роскошной, с сочной начинкой, котлеты просто тают во рту и отлично сочетаются с другими блюдами и гарнирами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриные окорочка, 2 шт;

лук, 1 шт;

мякоть батона, четверть буханки;

чеснок, 2 зубчика;

сливки, 50 мл;

соль, перец, специи, мускатный орех;

масло сливочное по 0 г в каждую котлету.

Процесс приготовления

Мясо обрезаем с костей и превращаем в фарш.

Батон заливаем сливками и когда он размякнет, добавляем в фарш.

Измельчаем лук и чеснок, вместе со специями вводим в фарш, солим и хорошо вымешиваем.

Совет: если фарш густой и плотный, добавьте немного сливок, будет нежнее и ароматнее.

Накрываем фарш пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

Охлажденное сливочное масло режем кусочками по 30 грамм.

Корочки батона от мякоти, режем мелким кубиком – в них будем панировать котлеты.

Формируем котлеты, укладывая внутрь кусочек сливочного масла и облепляем сухариками при помощи салфетки или пленки: выложив сухари на них, оборачиваем котлету.

Обжариваем на разогретом растительном масле до золотистости.

Выкладываем котлеты на противень при помощи лопатки и готовим при 160 градусах около 15 минут.

Главное, чтобы сливочное масло не стало вытекать из котлеты.

Подаю такое роскошное блюдо с любыми гарнирами и салатами, котлеты могут стать вашим праздничным, коронным блюдом.