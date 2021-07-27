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Сырные палочки. Вкуснятина из трёх ингредиентов за несколько минут

Сырные палочки готовятся очень быстро и улетают со стола за несколько минут.

Сырные палочки: ингредиенты

Сырные палочки

  1. Пресное слоёное тесто — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Твёрдый сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Семена белого кунжута

Рецепт приготовления:

  • Тесто заранее достаньте из холодильника и дайте ему постоять при комнатной температуре. После этого раскатайте в пласт примерно 30 на 35 см.
  • Разрежьте пласт теста на полоски шириной 3-3,5 см. вдоль.
  • Разрезать тесто на полоски лучше роликовым ножом для пиццы. Нарежьте и оставьте лежать.
  • Сыр лучше выбирать яркого пикантного вкуса, чтобы выпечка не получилась пресной.
  • Насыпьте натёртый сыр на одну половину палочек. Затем сделайте следующее: поднимите край каждой полоски, накройте ею полоску с сыром и загните под низ.
  • Застелите противень пергаментной бумагой или бумагой для выпечки.
  • Перекрутите сырные палочки и перенесите на противень. Между палочками оставляйте расстояние, так как слоёное тесто раздаётся во время выпечки.
  • Влейте свежее куриное яйцо в небольшую миску и взбейте его вилкой.
  • Каждую заготовку смажьте взбитым яйцом при помощи силиконовой кисточки.
  • Сверху посыпьте семенами кунжута.
  • Отправьте противень с заготовками на 20 минут при 200 градусах.

Сырные палочки — настоящая вкуснятина за несколько минут.

Сырные палочки. Вкуснятина из трёх ингредиентов за несколько минут 2

Приятного аппетита!

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