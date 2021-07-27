Сырные палочки. Вкуснятина из трёх ингредиентов за несколько минут

Сырные палочки готовятся очень быстро и улетают со стола за несколько минут.
Сырные палочки: ингредиенты
- Пресное слоёное тесто — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Твёрдый сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Семена белого кунжута
Рецепт приготовления:
- Тесто заранее достаньте из холодильника и дайте ему постоять при комнатной температуре. После этого раскатайте в пласт примерно 30 на 35 см.
- Разрежьте пласт теста на полоски шириной 3-3,5 см. вдоль.
- Разрезать тесто на полоски лучше роликовым ножом для пиццы. Нарежьте и оставьте лежать.
- Сыр лучше выбирать яркого пикантного вкуса, чтобы выпечка не получилась пресной.
- Насыпьте натёртый сыр на одну половину палочек. Затем сделайте следующее: поднимите край каждой полоски, накройте ею полоску с сыром и загните под низ.
- Застелите противень пергаментной бумагой или бумагой для выпечки.
- Перекрутите сырные палочки и перенесите на противень. Между палочками оставляйте расстояние, так как слоёное тесто раздаётся во время выпечки.
- Влейте свежее куриное яйцо в небольшую миску и взбейте его вилкой.
- Каждую заготовку смажьте взбитым яйцом при помощи силиконовой кисточки.
- Сверху посыпьте семенами кунжута.
- Отправьте противень с заготовками на 20 минут при 200 градусах.
Сырные палочки — настоящая вкуснятина за несколько минут.
Приятного аппетита!
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