Баклажанная икра. Рецепт простой, без возни

Баклажанная икра получается очень вкусной и ароматной. Такая икра подойдёт с любым блюдом как гарнир, или послужит как основа для бутербродов.

Баклажанная икра: ингредиенты

Баклажаны — 1 кг. (один килограмм) Помидоры — 2-3 шт. (две-три штуки) Чеснок — 2-3 з. (2-3 зубчика) Растительное масло 3 ст. л (три столовые ложки) Соль, перец, специи — по вкусу

Способ приготовления:

Баклажаны промойте, просушите и проколите вилками, чтобы при запекании они не трескались.

Запекайте баклажаны в разогретой до 180 градусов духовке, затем очистите и пропустите через мясорубку.

Лук мелко нарежьте, помидоры залейте кипятком на 1-2 минуты. Воду слейте и залейте на 1 минуты холодной водой. Очистите помидоры от шкурки, а затем натрите на средней тёрке.

Лук поджарьте на растительном масле до золотистости, добавьте к нему баклажан и протушите ещё в течение 5-7 минут, не переставая помешивать.

Затем добавьте помидоры, измельчённый чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Можете добавить любые специи по вкусу, хорошо всё перемешайте и тушите ещё 3-4 минуты до готовности.

Баклажанная икра готова.

Приятного аппетита!