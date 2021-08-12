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Баклажанная икра. Рецепт простой, без возни

Баклажанная икра получается очень вкусной и ароматной. Такая икра подойдёт с любым блюдом как гарнир, или послужит как основа для бутербродов.

Баклажанная икра: ингредиенты

Баклажанная икра

  1. Баклажаны — 1 кг. (один килограмм)
  2. Помидоры — 2-3 шт. (две-три штуки)
  3. Чеснок — 2-3 з. (2-3 зубчика)
  4. Растительное масло 3 ст. л (три столовые ложки)
  5. Соль, перец, специи — по вкусу

Способ приготовления:

Баклажанная икра. Рецепт простой, без возни 3

  • Баклажаны промойте, просушите и проколите вилками, чтобы при запекании они не трескались.
  • Запекайте баклажаны в разогретой до 180 градусов духовке, затем очистите и пропустите через мясорубку.
  • Лук мелко нарежьте, помидоры залейте кипятком на 1-2 минуты. Воду слейте и залейте на 1 минуты холодной водой. Очистите помидоры от шкурки, а затем натрите на средней тёрке.
  • Лук поджарьте на растительном масле до золотистости, добавьте к нему баклажан и протушите ещё в течение 5-7 минут, не переставая помешивать.
  • Затем добавьте помидоры, измельчённый чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Можете добавить любые специи по вкусу, хорошо всё перемешайте и тушите ещё 3-4 минуты до готовности.

Баклажанная икра готова.

Баклажанная икра. Рецепт простой, без возни 4

Приятного аппетита!

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