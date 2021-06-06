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Французский круассан с курицей и грибами. Идеальная выпечка с похрустывающим тестом и ароматной начинкой

Французский круассан с курицей и грибами получается хрустящим и необыкновенно вкусным.

Французский круассан с курицей и грибами: ингредиенты

Французский круассан с курицей и грибами

Тесто:

  1. Молоко — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
  2. Мука — 425 гр. (четыреста пять грамм)
  3. Масло оливковое — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
  4. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  5. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  6. Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)

Начинка:

  1. Куриное филе запечённое — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Тёртый сыр — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  3. Грибы обжаренные — 200 гр. (двести грамм)
  4. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  5. Зелень — по вкусу
  6. Кунжут для посыпки

Рецепт приготовления:

  • В миске смешайте муку, разрыхлитель и соль, в другой миске смешайте яйцо, масло и молоко.
  • Масляную массу влейте в муку и тщательно перемешайте. Вымешивайте тесто на посыпанной мукой поверхности примерно 2 минуты и затем уберите в холодильник на 30 минут.

Начинка:

  • Филе и грибы нарежьте небольшими кубиками и смешайте с сыром и зеленью.
  • Разделите тесто на три части и рсскатайте каждый из них в круг. Каждый из кругов разделите на 8 треугольников.
  • Выложите 1 ч. л начинки на широкую часть треугольника и сверните рогаликом. Рогалики смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 180-190 градусов духовке до золотистого цвета.

Французский круассан с курицей и грибами — это просто взрыв вкусов.

Французский круассан с курицей и грибами. Идеальная выпечка с похрустывающим тестом и ароматной начинкой 2

Приятного аппетита!

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