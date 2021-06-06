Французский круассан с курицей и грибами. Идеальная выпечка с похрустывающим тестом и ароматной начинкой

Французский круассан с курицей и грибами получается хрустящим и необыкновенно вкусным.
Французский круассан с курицей и грибами: ингредиенты
Тесто:
- Молоко — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
- Мука — 425 гр. (четыреста пять грамм)
- Масло оливковое — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
Начинка:
- Куриное филе запечённое — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Тёртый сыр — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Грибы обжаренные — 200 гр. (двести грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Зелень — по вкусу
- Кунжут для посыпки
Рецепт приготовления:
- В миске смешайте муку, разрыхлитель и соль, в другой миске смешайте яйцо, масло и молоко.
- Масляную массу влейте в муку и тщательно перемешайте. Вымешивайте тесто на посыпанной мукой поверхности примерно 2 минуты и затем уберите в холодильник на 30 минут.
Начинка:
- Филе и грибы нарежьте небольшими кубиками и смешайте с сыром и зеленью.
- Разделите тесто на три части и рсскатайте каждый из них в круг. Каждый из кругов разделите на 8 треугольников.
- Выложите 1 ч. л начинки на широкую часть треугольника и сверните рогаликом. Рогалики смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 180-190 градусов духовке до золотистого цвета.
Французский круассан с курицей и грибами — это просто взрыв вкусов.
Приятного аппетита!
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