Салат Чайка. Это блюдо можно готовить хоть каждый день

Салат Чайка очень вкусный и нежный. Вместо майонеза Вы можете использовать сметану или йогурт на Ваш вкус.
Салат Чайка: ингредиенты
- Сыр твёрдый — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 5 шт. (пять штук)
- Зелёный горошек — 1 б. (одна банка)
- Лук салатный — 1 шт. (одна штука)
- Майонез
- Перец соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отварите куриные яйца.
- Яйца достаньте и остудите в ледяной воде, очистите и нарежьте кубиком.
- Соедините в салатнике яйца и зелёный горошек.
- Натрите на тёрке твёрдый сыр и добавьте к остальным продуктам.
- Лук очистите, нарежьте кубиком и ошпарьте кипятком.
- Теперь добавьте лук в салатник, поперчите и посолите. Приправьте майонезом.
- Все тщательно перемешайте и можете подавать к столу.
Салат Чайка готов!
Приятного Вам аппетита!
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