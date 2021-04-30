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Салат Чайка. Это блюдо можно готовить хоть каждый день

Салат Чайка очень вкусный и нежный. Вместо майонеза Вы можете использовать сметану или йогурт на Ваш вкус.

Салат Чайка: ингредиенты

Салат Чайка

  1. Сыр твёрдый — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Яйца — 5 шт. (пять штук)
  3. Зелёный горошек — 1 б. (одна банка)
  4. Лук салатный — 1 шт. (одна штука)
  5. Майонез
  6. Перец соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Отварите куриные яйца.
  • Яйца достаньте и остудите в ледяной воде, очистите и нарежьте кубиком.
  • Соедините в салатнике яйца и зелёный горошек.
  • Натрите на тёрке твёрдый сыр и добавьте к остальным продуктам.
  • Лук очистите, нарежьте кубиком и ошпарьте кипятком.
  • Теперь добавьте лук в салатник, поперчите и посолите. Приправьте майонезом.
  • Все тщательно перемешайте и можете подавать к столу.

Салат Чайка готов!

Салат Чайка. Это блюдо можно готовить хоть каждый день 2

Приятного Вам аппетита!

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САЛАТЫ
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