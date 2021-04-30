Салат Чайка. Это блюдо можно готовить хоть каждый день

Салат Чайка очень вкусный и нежный. Вместо майонеза Вы можете использовать сметану или йогурт на Ваш вкус.

Салат Чайка: ингредиенты

Сыр твёрдый — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Яйца — 5 шт. (пять штук) Зелёный горошек — 1 б. (одна банка) Лук салатный — 1 шт. (одна штука) Майонез Перец соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

Отварите куриные яйца.

Яйца достаньте и остудите в ледяной воде, очистите и нарежьте кубиком.

Соедините в салатнике яйца и зелёный горошек.

Натрите на тёрке твёрдый сыр и добавьте к остальным продуктам.

Лук очистите, нарежьте кубиком и ошпарьте кипятком.

Теперь добавьте лук в салатник, поперчите и посолите. Приправьте майонезом.

Все тщательно перемешайте и можете подавать к столу.

Салат Чайка готов!

Приятного Вам аппетита!