Курица фаршированная сыром: идеальный рецепт для любителей здорового питания

Курица фаршированная сыром получается очень аппетитной, сочной и невероятно вкусной! Все будут в полном восторге!
Курица фаршированная сыром: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр – шпината
- 3 (три) шт – куриных грудок
- 85 (восемьдесят пять) гр – феты
- 150 (сто пятьдесят) гр – сливочного сыра
- 1 (один) зубчик – чеснока
- 1 (одна) ч. ложка – соли
- 1 (одна) ч. ложка – растительного масла
- Паприка по вкусу
Курица фаршированная сыром: рецепт
- Если у вас замороженный шпинат, то предварительно разморозьте. И слейте всю жидкость. Нарежьте произвольными кусочка
- ми
- В посуде смешайте шпинат, измельченный чеснок, сливочный сыр, фету, посолите и перемешайте
- Филе промойте и в середине каждого куска сделайте углубление при помощи ножа, не доходя до края 1 сантиметр. Получится кармашек
- В каждый кармашек выложите начинку и распределите по всему куску
- На сковороде с растительным маслом обжарьте филе с каждой стороны по пять минут
- Затем, выложите филе в форму для запекания, посыпьте паприкой и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут
Курица фаршированная сыром готова!
В принципе вы можете не обжаривать курицу, а сразу отправить в духовку, тогда увеличьте время запекания. Готовьте на здоровье!
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