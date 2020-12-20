Курица фаршированная сыром: идеальный рецепт для любителей здорового питания

Курица фаршированная сыром получается очень аппетитной, сочной и невероятно вкусной! Все будут в полном восторге!

Курица фаршированная сыром: ингредиенты

150 (сто пятьдесят) гр – шпината 3 (три) шт – куриных грудок 85 (восемьдесят пять) гр – феты 150 (сто пятьдесят) гр – сливочного сыра 1 (один) зубчик – чеснока 1 (одна) ч. ложка – соли 1 (одна) ч. ложка – растительного масла Паприка по вкусу

Курица фаршированная сыром: рецепт

Если у вас замороженный шпинат, то предварительно разморозьте. И слейте всю жидкость. Нарежьте произвольными кусочка

ми

В посуде смешайте шпинат, измельченный чеснок, сливочный сыр, фету, посолите и перемешайте

Филе промойте и в середине каждого куска сделайте углубление при помощи ножа, не доходя до края 1 сантиметр. Получится кармашек

В каждый кармашек выложите начинку и распределите по всему куску

На сковороде с растительным маслом обжарьте филе с каждой стороны по пять минут

Затем, выложите филе в форму для запекания, посыпьте паприкой и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут

Курица фаршированная сыром готова!

В принципе вы можете не обжаривать курицу, а сразу отправить в духовку, тогда увеличьте время запекания. Готовьте на здоровье!