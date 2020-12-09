У меня решетка на плите всегда как новая. Покажу, как быстро очистить ее от нагара и жира с помощью пакета из-под продуктов

Всем хозяйкам знакома ситуация с загрязненной решеткой на плите. Если есть время каждый раз после приготовления пищи ее чистить, тогда она всегда сияет чистотой. Но иногда бывает, что просто нет сил или времени, вычищать решетку и со временем. Она покрывается толстым слоем нагара и жира.

Я уже испробовала массу самых разных советов и рекомендаций по чистке решетки, но ни один не стал моим любимым. Но недавно я сама провела эксперимент и получила чистую решетку, совсем как новую.

Нам потребуется обычный большой пакет – несколько штук, который мы приносим из супермаркета. И еще нашатырный спирт.

Укладываем решетку в пакет и наливаем в него спирт, поливая решетки.

Завязываем пакет и одеваем еще пакеты, хорошо их закрываем. Оставляем на ночь.

Утром вы увидите, что решетка покрыта кусками нагара и теперь при помощи кухонной губки просто и легко убираем под струей воды.

Нашатырный спирт «работает» не только когда вы в нем что-то замачиваете, но и в момент испарения. Поэтому его пары и разъели весь нагар и жир на решетке.