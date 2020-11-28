Если вы любите мандарины, то вы сойдете с ума от этого десерта

Мандариновая панна котта со сливочным сыром – это быстрый, нежный и очень ароматный десерт. Ему точно найдется место на праздничном, новогоднем столе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мандарины, 700 г;

сахар, 2 ст.л;

желатин, 10 г;

молоко, 500 мл;

сахар, 2.5 ст.л;

ванилин;

желатин, 10 г;

сливочный сыр, 125 г.

Процесс приготовления

Мандарины очищаем и измельчаем до однородной массы в чаше блендера.

Смешиваем мандариновую массу с сахаром (2 ст.л)и желатином, ставим на небольшой огонь.

Варим, постоянно перемешивая до закипания, снимаем с плиты. Остужаем.

Для красоты, будем разливаем по стаканам.

Ставим стаканы под наклоном и наливаем массу. Оставляем так застывать – получится часть стакана, заполненная мандариновым желе.

Пока мандаринка застывает, ставим на плиту молоко, смешанное с сахаром (2.5 ст.л) и ванилином, желатином (10 г).

Варим до закипания, постоянно перемешивая.

Когда масса станет просто теплой, добавляем сливочный сыр, вымешиваем до однородности.

Теперь ставим стаканы на дно и заливаем молочно-сырную смесь.

Отправляем десерт в холодильник на 3 – 4 часа, чтобы он хорошо застыл.

Можно присыпать перед подачей тертым черным или молочным шоколадом, смешанным с цедрой, измельченными орешками и т.

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