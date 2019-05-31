Скатерть-Самобранка

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О колбасе и слышать не хочу. Всегда на праздничный стол готовлю


О колбасе и слышать не хочу. Всегда на праздничный стол готовлю

Ингредиенты:
говяжий язык 1 шт. (можно и свиные)

морковь 1 шт,
лук 1 шт,
коренья (петрушка, сельдерей),е
перец черный 5-7 горошин,
душистый 5-7 горошин,
лавровый лист 2-3 шт,
соль

чеснок,
масло оливковое

Приготовление:

Отварите язык с овощами и специями.

Приготовьте соус. Чеснок пропустите через пресс, залейте растительным маслом.

Хорошо перемешайте. Можно немного присолить.

Дайте соусу немного постоять.

Ломтики языка полейте соусом и дайте постоять.

Приятного аппетита!!!

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