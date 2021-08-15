Кисло-острые, с пузырьками внутри: мочёные помидоры

Так же, как в шампанском — воздушные пузырьки, ядреные и бодрящие! Вкус яркий, запоминающийся. И хотя используются стеклянные банки, процесс в них идет, как в деревянных бочках – естественное брожение. Небольшой, но важный нюанс — плоды должны свободно проходить в горлышко банки и так же доставаться из нее, не помявшись. Поэтому и пряности кладутся те, что не проткнут кожицу: чеснок, перец горошком, от укропа только семена.
Вкусно очень! Гости зимой приходят специально «на моченые помидоры», так что лучше делать побольше, чтобы и себе досталось.
Как приготовить МОЧЕНЫЕ помидоры
В чистые стеклянные банки (объем 3 л.) уложить помидоры: спелые, целые, плотные.
Вместе с ними — немного пряностей:
2 зубчика чеснока, 1 лавровый лист, 3-4 горошины черного перца, щепотку семян укропа.
Прямо в банку насыпать 100 г. соли.
Залить чистой холодной водой, не доходя до верха 2-2,5 см. (идеально — артезианской!).
Сверху насыпать сухой горчицы, распределить по поверхности.
Закрыть банки тугими пластмассовыми крышками: теми, которые сначала держат в горячей воде, чтобы плотнее прилегали.
Убрать в холодное место. При этом не колыхать, чтобы не нарушить горчичный слой — он защитит от плесени.
Попробовать можно через месяц, обычно помидоры уже готовы: кисло-острые, аппетитные, именно моченые!
Ингредиенты
(на 3-х литровую банку):
помидоры — 2 кг.,
соль — 100 г.,
пряности,
вода — 1,2 л.,
сухая горчица — 3-4 стол. ложки
Свежие комментарии