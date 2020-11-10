Каннеллони с фаршем в духовке: вкусные итальянские крупные макароны с фаршем и соусом

Каннеллони с фаршем в духовке – это крупные итальянские макароны с фаршем и наивкуснейшим соусом. Блюдо оригинальное. И не оставит никого равнодушными. Отличный вариант для романтического ужина.

Каннеллони с фаршем в духовке: ингредиенты

Для соуса бешамель

50 (пятьдесят) гр – муки 800 (восемьсот) мл – молока 40 (сорок) гр – сливочного масла 1 (один) гр – мускатного ореха Пол ч. ложи – соли

Для основного блюда

600 (шестьсот) гр – фарша мясного 150 (сто пятьдесят) гр – каннеллони 1 (один) зубчик – чеснока Пол шт – лука Пол ч. ложки – сухих специй 300 (триста) гр – томатного соуса 1 (одна) ч. ложка – соль 100 (сто) гр – твердого сыра

Каннеллони с фаршем в духовке: рецепт

Предпочтительно взять говяжий фарш. Если следовать классическому рецепту блюда

Лук и чеснок измельчите и добавьте в фарш, обжарьте на сковороде с растительным маслом

Обжаривайте минут 7 после чего добавьте томат, соль, черный молотый перец, специи, сухие травы. Перемешайте и тушите минут 10

Пока займемся соусом бешамель. В сотейнике растопите сливочное масло. Добавьте муки и перемешивая томите пару минут на огне. Теплое молоко постепенно вливайте в массу. Доведите до кипения. Посолите, приправьте и непрерывно мешайте до легкого загустения. Дайте соусу остыть

Дайте соусу остыть Остывшим фаршем начините каннеллони. Заполните начинкой полностью. Не сломайте только макароны

Духовку разогрейте до 180 градусов

Выложите каннеллони в форму для запекания так, чтобы они лежали плотно друг к другу, и в один слой

Залейте соусом Бешамель. Посыпьте сверху тертым сыром и отправьте в духовку до полчаса до образования румяной корочки

Каннеллони с фаршем в духовке готовы: Видео

Перед подачей нарежьте их порционными кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита.