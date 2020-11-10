Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Каннеллони с фаршем в духовке: вкусные итальянские крупные макароны с фаршем и соусом

Каннеллони с фаршем в духовке – это крупные итальянские макароны с фаршем и наивкуснейшим соусом. Блюдо оригинальное. И не оставит никого равнодушными. Отличный вариант для романтического ужина.

Каннеллони с фаршем в духовке: ингредиенты

Каннеллони с фаршем в духовке

Для соуса бешамель

  1. 50 (пятьдесят) гр – муки
  2. 800 (восемьсот) мл – молока
  3. 40 (сорок) гр – сливочного масла
  4. 1 (один) гр – мускатного ореха
  5. Пол ч. ложи – соли

Для основного блюда

  1. 600 (шестьсот) гр – фарша мясного
  2. 150 (сто пятьдесят) гр – каннеллони
  3. 1 (один) зубчик – чеснока
  4. Пол шт – лука
  5. Пол ч. ложки – сухих специй
  6. 300 (триста) гр – томатного соуса
  7. 1 (одна) ч. ложка – соль
  8. 100 (сто) гр – твердого сыра

Каннеллони с фаршем в духовке: рецепт

Каннеллони с фаршем в духовке

  • Предпочтительно взять говяжий фарш. Если следовать классическому рецепту блюда
  • Лук и чеснок измельчите и добавьте в фарш, обжарьте на сковороде с растительным маслом
  • Обжаривайте минут 7 после чего добавьте томат, соль, черный молотый перец, специи, сухие травы. Перемешайте и тушите минут 10
  • Пока займемся соусом бешамель. В сотейнике растопите сливочное масло. Добавьте муки и перемешивая томите пару минут на огне. Теплое молоко постепенно вливайте в массу. Доведите до кипения. Посолите, приправьте и непрерывно мешайте до легкого загустения.
    Дайте соусу остыть
  • Остывшим фаршем начините каннеллони. Заполните начинкой полностью. Не сломайте только макароны
  • Духовку разогрейте до 180 градусов
  • Выложите каннеллони в форму для запекания так, чтобы они лежали плотно друг к другу, и в один слой
  • Залейте соусом Бешамель. Посыпьте сверху тертым сыром и отправьте в духовку до полчаса до образования румяной корочки

Каннеллони с фаршем в духовке готовы: Видео

Перед подачей нарежьте их порционными кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита.

Каннеллони с фаршем в духовке

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх