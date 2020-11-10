Каннеллони с фаршем в духовке: вкусные итальянские крупные макароны с фаршем и соусом

Каннеллони с фаршем в духовке – это крупные итальянские макароны с фаршем и наивкуснейшим соусом. Блюдо оригинальное. И не оставит никого равнодушными. Отличный вариант для романтического ужина.
Каннеллони с фаршем в духовке: ингредиенты
Для соуса бешамель
- 50 (пятьдесят) гр – муки
- 800 (восемьсот) мл – молока
- 40 (сорок) гр – сливочного масла
- 1 (один) гр – мускатного ореха
- Пол ч. ложи – соли
Для основного блюда
- 600 (шестьсот) гр – фарша мясного
- 150 (сто пятьдесят) гр – каннеллони
- 1 (один) зубчик – чеснока
- Пол шт – лука
- Пол ч. ложки – сухих специй
- 300 (триста) гр – томатного соуса
- 1 (одна) ч. ложка – соль
- 100 (сто) гр – твердого сыра
Каннеллони с фаршем в духовке: рецепт
- Предпочтительно взять говяжий фарш. Если следовать классическому рецепту блюда
- Лук и чеснок измельчите и добавьте в фарш, обжарьте на сковороде с растительным маслом
- Обжаривайте минут 7 после чего добавьте томат, соль, черный молотый перец, специи, сухие травы. Перемешайте и тушите минут 10
- Пока займемся соусом бешамель. В сотейнике растопите сливочное масло. Добавьте муки и перемешивая томите пару минут на огне. Теплое молоко постепенно вливайте в массу. Доведите до кипения. Посолите, приправьте и непрерывно мешайте до легкого загустения. Дайте соусу остыть
- Остывшим фаршем начините каннеллони. Заполните начинкой полностью. Не сломайте только макароны
- Духовку разогрейте до 180 градусов
- Выложите каннеллони в форму для запекания так, чтобы они лежали плотно друг к другу, и в один слой
- Залейте соусом Бешамель. Посыпьте сверху тертым сыром и отправьте в духовку до полчаса до образования румяной корочки
Каннеллони с фаршем в духовке готовы: Видео
Перед подачей нарежьте их порционными кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита.
Свежие комментарии