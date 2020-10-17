Почему не получается квашеная капуста! Ошибки дилетантов

Очень часто квашеная капуста не получается из-за самых простых и мелких ошибок. Хочу поделиться с вами своим опытом и теми ошибками, которые мешали мне сделать вкусную и хрустящую капусту.

Как приготовить квашеную капусту

по народным обычаям, капусту начинают квасить только после Покрова. По научному – к этому времени в капусте скапливается достаточно всех веществ, которые будут способствовать брожению, в частности, молочной кислоты;

лучше выбирать сорта поздней капусты, которые и так будут долго храниться, а значит, и квашеная капуста будет долго стоять. Выбирайте округлые кочаны – они сочные и прекрасно подходят для квашения, листья должны быть сочными, кочерыжка не длинной, сам кочан не должен быть рыхлым;

также по обычаям, квасят капусту на 5 или 6 день после новолуния и она всегда отлично получается, будет хрустящей;

моркови много не добавляют – на 3 л банку не более 1 штуки, иначе капуста станет слишком мягкой;

что касается соли, то на 1 кг идет 20 г соли, обычной, поваренной;

сквасим капусту в эмалированно, стеклянной или пластиковой таре, металл не подходит;

для правильно процесса квашения, квасить начинаем при комнатной температуре, потом выставляем капусту в место, где не выше 0 градусов. Капуста в этом случае будет хрустящей;

Капуста в этом случае будет хрустящей; шинкованную капусту нужно хорошо мять руками, чтобы она пустила сок и плотно укладываем в емкости, чтобы сок покрывал капусту полностью. Если сока будет мало и он не покроет капусту, она станет мягко й;

перемешиваем капусту на 2 – 3 день, чтобы выпустить углекислый газ, который делаем капусту горькой и мягкой.

Правильно сквашенная капуста – это прекрасная закуска, дополнение в салаты, начинка в пироги, вареники и пирожки.