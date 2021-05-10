Оладьи с луком и яйцом. Когда хочется пирожков, то готовлю эти оладушки

Оладьи с луком и яйцом по вкусу напоминают настоящие пирожки. Готовьте это замечательное блюдо к утреннему чаю.
Оладьи с луком и яйцом: ингредиенты
- Мука – около 1,5 ст. (полтора стакана)
- Сметана – 125 мл. (сто двадцать пять миллилитров)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Варёное яйцо – 2 шт. (две штуки)
- Кефир – 125 мл. (сто двадцать пять миллилитров)
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л. (полтора чайных ложки)
- Зелёный лук – хороший пучок
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца отварите, остудите и нарежьте мелкими кубиками.
- Нарежьте зелёный лук и смешайте с яйцами.
Совет: можете добавить любую зелень.
- Для теста соедините сметану и кефир.
- Добавьте перец, яйцо, соль, муку, разрыхлитель, перемешайте и оставьте массу на 5 минут.
- В тесто введите начинку и всё хорошо перемешайте.
- Небольшое количество растительного масла разогрейте, выложите тесто столовой ложкой и обжарьте с двух сторон до румяности.
- Выложите на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки масла и положите на блюдо.
Совет: Подайте на обед, ужин или просто как перекус.
Оладьи с луком и яйцом получаются очень вкусными и пышными!
Приятного аппетита!
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