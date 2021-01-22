Быстрый и легкий рецепт творожной выпечки к чаю. Сахарные крендельки за 20 минут

Вы не поверите, насколько это простой и легкий рецепт: творожные крендельки получаются очень вкусными и мягкими. В тесте не будет много сахара, яйца вообще не будем использовать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 230 г;

масло сливочное, 90 г;

ванильный сахар по вкусу;

соль щепотка;

мука, 170 г;

сахар, 1 – 2 ст.л;

сахар для посыпки;

разрыхлитель, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Размягченное сливочное масло смешиваем с солью и сахаром. Ванилином по вкусу. Перетираем.

Вводим творог и перемешиваем массу до однородности.

Всыпаем часть просеянной муки с разрыхлителем, вымешиваем и всыпаем остаток частями муки.

Вымешиваем тесто.

Совет: тесто должно быть мягким и не липким. Поэтому чтобы масса была таковой, муки по требоваться муки больше или меньше. Чем в рецепте.

Делим тесто на небольшие кусочки и каждый скатываем тонкой колбаской.

Колбаски формируем в крендельки.

Одной стороной обваливаем в сахар.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем при 180 градусах около 10 – 15 минут до румяности. Но время готовки зависит от вашей духовки, просто не пересушите печенье.