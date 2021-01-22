Быстрый и легкий рецепт творожной выпечки к чаю. Сахарные крендельки за 20 минут

Вы не поверите, насколько это простой и легкий рецепт: творожные крендельки получаются очень вкусными и мягкими. В тесте не будет много сахара, яйца вообще не будем использовать.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 230 г;
- масло сливочное, 90 г;
- ванильный сахар по вкусу;
- соль щепотка;
- мука, 170 г;
- сахар, 1 – 2 ст.л;
- сахар для посыпки;
- разрыхлитель, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Размягченное сливочное масло смешиваем с солью и сахаром. Ванилином по вкусу. Перетираем.
Вводим творог и перемешиваем массу до однородности.
Всыпаем часть просеянной муки с разрыхлителем, вымешиваем и всыпаем остаток частями муки.
Вымешиваем тесто.
Совет: тесто должно быть мягким и не липким. Поэтому чтобы масса была таковой, муки по требоваться муки больше или меньше. Чем в рецепте.
Делим тесто на небольшие кусочки и каждый скатываем тонкой колбаской.
Колбаски формируем в крендельки.
Одной стороной обваливаем в сахар.
Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем при 180 градусах около 10 – 15 минут до румяности. Но время готовки зависит от вашей духовки, просто не пересушите печенье.
Посыпать печенье можно корицей с сахаром, измельченными орехами, кунжутом и т.д. по вашему вкусу.
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