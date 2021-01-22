Скатерть-Самобранка

5 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь22 января, 7:34
    А майонез зачем? Можно без него?Рецепт СССР помня...
  • Милованова Милованова18 января, 16:20
    за сегодня это уже 2й рецепт от Ярославы Федоренко и оба великолепны!!! затраты не большие а выхлоп шикарен, спасибо ...Идеальная выпечка...
  • 13 января, 12:47
    а сельдь соленую брать или свежемороженую?Даже соус вымакив...

Быстрый и легкий рецепт творожной выпечки к чаю. Сахарные крендельки за 20 минут

Вы не поверите, насколько это простой и легкий рецепт:  творожные крендельки получаются очень вкусными и мягкими. В тесте не будет много сахара, яйца вообще не будем использовать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • творог, 230 г;
  • масло сливочное, 90 г;
  • ванильный сахар по вкусу;
  • соль щепотка;
  • мука, 170 г;
  • сахар, 1 – 2 ст.л;
  • сахар для посыпки;
  • разрыхлитель, 1 ч.л.

Быстрый и легкий рецепт творожной выпечки к чаю. Сахарные крендельки за 20 минут

Процесс приготовления

Размягченное сливочное масло смешиваем с солью и сахаром. Ванилином по вкусу. Перетираем.

Вводим творог и перемешиваем массу до однородности.

Всыпаем часть просеянной муки с разрыхлителем, вымешиваем и всыпаем остаток частями муки.

Вымешиваем тесто.

Совет: тесто должно быть мягким и не липким. Поэтому чтобы масса была таковой, муки по требоваться муки больше или меньше. Чем в рецепте.

Делим тесто на небольшие кусочки и каждый скатываем тонкой колбаской.

Быстрый и легкий рецепт творожной выпечки к чаю. Сахарные крендельки за 20 минут

Колбаски формируем в крендельки.

Быстрый и легкий рецепт творожной выпечки к чаю. Сахарные крендельки за 20 минут

Одной стороной обваливаем в сахар.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.

Быстрый и легкий рецепт творожной выпечки к чаю. Сахарные крендельки за 20 минут

Выпекаем при 180 градусах около 10 – 15 минут до румяности. Но время готовки зависит от вашей духовки, просто не пересушите печенье.

Быстрый и легкий рецепт творожной выпечки к чаю. Сахарные крендельки за 20 минут

Посыпать печенье можно корицей с сахаром, измельченными орехами, кунжутом и т.

д. по вашему вкусу.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх