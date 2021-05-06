Кекс-чизкейк с вишней. Мега вкусный кекс, который приведёт в восторг ваших гостей

Кекс-чизкейк с вишней самый идеальный десерт, который понравиться Вашим родным и близким.
Кекс-чизкейк с вишней: ингредиенты
Шоколадное тесто:
- Размягчённое сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
- Сахар — 220 гр. (двести двадцать грамм)
- Чёрный шоколад — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Мука — 280 гр. (двести восемьдесят грамм)
- Какао — 4 ч. л (четыре чайные ложки)
- Молоко — 70 мл. (семьдесят миллилитров)
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
- Щепотка соли
- Ванилин — один пакетик
Чизкейк:
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Крахмал кукурузный — 20 гр. (двадцать грамм)
- Вишня — 0,25 ст. (четверть стакана)
- Нежирный йогурт — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
Способ приготовления:
- Сперва нужно разморозить вишню и дать всей жидкости стечь, затем слегка присыпьте немного мукой.
- На водяной бане растопите шоколад.
- Размягчённое масло взбейте миксером в отдельной ёмкости, добавьте сахар и соль. Затем по отдельности добавьте яйца, постоянно взбивая.
- В другой ёмкости смешайте муку, какао и разрыхлитель, всё перемешайте и добавьте в масляную смесь. Следом влейте 50 мл. молока и подготовленный шоколад и снова всё хорошо перемешайте.
- Теперь приготовьте чизкейк. При помощи миксера взбейте сахарный песок и яйца. Сюда добавьте творог и крахмал и тщательно перемешайте.
- Возьмите форму для выпекания с углублением по центру, выложите туда 2/3 шоколадного теста. Подтяните при помощи ложки по стенкам формы. Затем разместите творожную массу и добавьте подготовленную вишню.
- После этого в оставшееся шоколадное тесто влейте 20 мл. молока для более жидкого состояния. Тщательно перемешайте и распределите, накрывая творожную массу.
- Поставьте заготовку в духовку разогретую до 175 градусов приблизительно на один час. Проверьте готовность кекса при помощи шпажки.
Кекс-чизкейк с вишней готов к подаче.
Пеките на здоровье!
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