Рецепт сала в кулёчке. Соседка поделилась рецептом. Муж просит теперь готовить сало только так

Рецепт сала в кулечке. Сало получается необычайно нежным, ароматным. Жуется так легко. Все оценят его по достоинству.
Рецепт сала в кулечке: ингредиенты
- Свежее сало с прослойкой — один кг
Рецепт приготовления:
- Промойте сало под проточной водой и нарежьте его произвольными кусками, но примерно в сантиметров десять
- После чего обсушите бумажными полотенцами, и хорошо пропитайте заранее приготовленной смесью. А смесь готовим следующим образом: в посуде смешайте измельченный чеснок, одну ст. ложку соли. одну ч. ложку черного молотого перца, паприку, зелень, парочку листиков лаврушки и одну ст. ложку майонеза
- Каждый кусочек сала пропитайте смесью, и этот каждый пропитанный кусочек положите в отдельный пакетик, и завяжите его
- Затем этот же пакет с салом кладется в еще один пакет, так же завязывается и кладется в еще один пакет. Получается две прослойки воздуха. Тройной слой пакета понижает температуру. Все кулечки опустите в кипящую воду и варите на медленном огне 2,5 часа
- Когда сало будет готово, осторожно выньте шумовкой каждый кулечек и дайте ему остыть. После чего выньте сало из кулечка и уберите на 12 часов в холодильник. Получается очень вкусно. Рецепт сала в кулечке очень удачный! Отличный вариант закуски и для праздничного стола! Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии