Сливовый пирог из Нью-Йорк Таймс: любимый десерт американцев

Сливовый пирог из Нью – Йорк Таймс. Да, название интересное. Но он и вправду публиковался в этом журнале в 80 – 90 годах прошлого века. Давайте попробуем и мы, что же за пирог так любят американцы!
Сливовый пирог из Нью – Йорк Таймс: ингредиенты
- 113 (сто тринадцать) гр – масла сливочного (или маргарина)
- 4 (четыре) стакана – сахара
- 1 (один) ст – муки
- 2 (две) шт – куриного яйца
- Щепотка соли
- 1 (одна) ч. ложка – разрыхлителя
- 12 (двенадцать) шт – слив (сорт венгерка, или чернослив)
- 1 (одна) ч. ложка – корицы
Сливовый пирог из Нью – Йорк Таймс: рецепт
- Масло взбейте с ¾ стакана сахара
- Потом добавьте яйца и соль. Еще раз взбейте
- Потихоньку вмешайте муку с разрыхлителем. Тесто должно быть густоватым
- Включите духовку на 180 градусов
- Форму для пирога смажьте маслом, присыпьте манкой или мукой, выложите тесто. Выровняйте
- Сливы помойте. Удалите косточки и разделите сливу на две половинки
- Поверх пирога разложите сливы. Не вдавливайте их в пирог
- Две ст. ложки сахара и одну ч. ложку корицы смешайте и посыпьте сливы
- Отправьте пирог выпекаться на 45 минут
- Сахар на сливах карамелизуется. Пирог будет выглядеть красивым! Аппетитным!
Сливовый пирог из Нью – Йорк Таймс: готов!
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