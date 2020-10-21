Сливовый пирог из Нью-Йорк Таймс: любимый десерт американцев

Сливовый пирог из Нью – Йорк Таймс. Да, название интересное. Но он и вправду публиковался в этом журнале в 80 – 90 годах прошлого века. Давайте попробуем и мы, что же за пирог так любят американцы!

Сливовый пирог из Нью – Йорк Таймс: ингредиенты

113 (сто тринадцать) гр – масла сливочного (или маргарина) 4 (четыре) стакана – сахара 1 (один) ст – муки 2 (две) шт – куриного яйца Щепотка соли 1 (одна) ч. ложка – разрыхлителя 12 (двенадцать) шт – слив (сорт венгерка, или чернослив) 1 (одна) ч. ложка – корицы

Сливовый пирог из Нью – Йорк Таймс: рецепт

Масло взбейте с ¾ стакана сахара

Потом добавьте яйца и соль. Еще раз взбейте

Потихоньку вмешайте муку с разрыхлителем. Тесто должно быть густоватым

Включите духовку на 180 градусов

Форму для пирога смажьте маслом, присыпьте манкой или мукой, выложите тесто. Выровняйте

Сливы помойте. Удалите косточки и разделите сливу на две половинки

Поверх пирога разложите сливы. Не вдавливайте их в пирог

Две ст. ложки сахара и одну ч. ложку корицы смешайте и посыпьте сливы

Отправьте пирог выпекаться на 45 минут

Сахар на сливах карамелизуется. Пирог будет выглядеть красивым! Аппетитным!

Сливовый пирог из Нью – Йорк Таймс: готов!