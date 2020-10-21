Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Сливовый пирог из Нью-Йорк Таймс: любимый десерт американцев

Сливовый пирог из Нью – Йорк Таймс. Да, название интересное. Но он и вправду публиковался в этом журнале в 80 – 90 годах прошлого века. Давайте попробуем и мы, что же за пирог так любят американцы!

Сливовый пирог из Нью – Йорк Таймс: ингредиенты

Сливовый пирог из Нью-Йорк Таймс

  1. 113 (сто тринадцать) гр – масла сливочного (или маргарина)
  2. 4 (четыре) стакана – сахара
  3. 1 (один) ст – муки
  4. 2 (две) шт – куриного яйца
  5. Щепотка соли
  6. 1 (одна) ч. ложка – разрыхлителя
  7. 12 (двенадцать) шт – слив (сорт венгерка, или чернослив)
  8. 1 (одна) ч. ложка – корицы

Сливовый пирог из Нью – Йорк Таймс: рецепт

Сливовый пирог из Нью-Йорк Таймс

  • Масло взбейте с ¾ стакана сахара
  • Потом добавьте яйца и соль. Еще раз взбейте
  • Потихоньку вмешайте муку с разрыхлителем. Тесто должно быть густоватым
  • Включите духовку на 180 градусов
  • Форму для пирога смажьте маслом, присыпьте манкой или мукой, выложите тесто. Выровняйте
  • Сливы помойте. Удалите косточки и разделите сливу на две половинки
  • Поверх пирога разложите сливы. Не вдавливайте их в пирог
  • Две ст. ложки сахара и одну ч. ложку корицы смешайте и посыпьте сливы
  • Отправьте пирог выпекаться на 45 минут
  • Сахар на сливах карамелизуется. Пирог будет выглядеть красивым! Аппетитным!

Сливовый пирог из Нью – Йорк Таймс: готов!

Сливовый пирог из Нью-Йорк Таймс

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх