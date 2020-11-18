Готовлю вместо мяса на новый Год! Рыба по-французски: вы тоже влюбитесь в это блюдо.

Рыба получается пикантной, ароматной, очень вкусной. Для нее нужно будет взять капусту, помидоры и сыр. Рыбку точно можно подавать на праздничный стол, чтобы удивить гостей.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- рыба любая филе, 700 г;
- капуста цветная;
- лук, 1 шт;
- помидоры, 2 шт;
- майонез, 6 ст.л;
- сыр, 200 г;
- соль, перец.
Для приготовления майонеза на молоке вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 150 мл;
- масло растительное, 300 г;\сок лимонный, 3 ст.л (уксус 6 %, 2 ст.л);
- соль, половина ч.л;
- сахар, 1 чл;
- горчица, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Капусту режем ломтями по 1 см, чтобы получились крупные куски.
Сыр берем любой и трем на мелкой терке.
Форму смазываем маслом и выкладываем капусту. Солим и перчим, посыпаем сыром и кладем куски филе рыбы.
Совет: филе должно быть без костей. Чтобы блюдо получилось еще вкуснее, филе можно заранее замариновать.
Выкладываем тонкие колечки лука на рыбу.
Выкладываем кружочки помидора и смазываем майонезом домашним.
Сыр тертый кладем горкой.
Запекаем при 180 градусах около 30 – 35 минут.
Для домашнего майонеза берем продукты только комнатной температуры.
Перебиваем все ингредиенты погружным блендером до желаемой густоты. И этот майонез, используем для нашей рыбки по-французски.
Можно просто сделать запеканку, порезав капусту и рыбу меньшими кусочками. Все продукты выкладываем в той же последовательности и запекаем столько же по времени.
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