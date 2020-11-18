Скатерть-Самобранка

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Готовлю вместо мяса на новый Год! Рыба по-французски: вы тоже влюбитесь в это блюдо.

Рыба получается пикантной, ароматной, очень вкусной. Для нее нужно будет взять капусту, помидоры и сыр. Рыбку точно можно подавать на праздничный стол, чтобы удивить гостей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • рыба любая филе, 700 г;
  • капуста цветная;
  • лук, 1 шт;
  • помидоры, 2 шт;
  • майонез, 6 ст.л;
  • сыр, 200 г;
  • соль, перец.

Для приготовления майонеза на молоке вам потребуются такие ингредиенты:

  • молоко, 150 мл;
  • масло растительное, 300 г;\сок лимонный, 3 ст.л (уксус 6 %, 2 ст.л);
  • соль, половина ч.л;
  • сахар, 1 чл;
  • горчица, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Капусту режем ломтями по 1 см, чтобы получились крупные куски.

Сыр берем любой и трем на мелкой терке.

Форму смазываем маслом и выкладываем капусту. Солим и перчим, посыпаем сыром и кладем куски филе рыбы.

Совет: филе должно быть без костей. Чтобы блюдо получилось еще вкуснее, филе можно заранее замариновать.

Выкладываем тонкие колечки лука на рыбу.

Выкладываем кружочки помидора и смазываем майонезом домашним.

Сыр тертый кладем горкой.

Запекаем при 180 градусах около 30 – 35 минут.

Готовлю вместо мяса на новый Год! Рыба по-французски: вы тоже влюбитесь в это блюдо.

Для домашнего майонеза берем продукты только комнатной температуры.

Перебиваем все ингредиенты погружным блендером до желаемой густоты. И этот  майонез, используем для нашей рыбки по-французски.

Готовлю вместо мяса на новый Год! Рыба по-французски: вы тоже влюбитесь в это блюдо.

 

Можно просто сделать запеканку, порезав капусту и рыбу меньшими кусочками. Все продукты выкладываем в той же последовательности и запекаем столько же по времени.

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