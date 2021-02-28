Курица в кисло-сладком соусе: отменный обед или ужин за 20 минут

Курица в кисло-сладком соусе! Приготовьте за 20 минут очень вкусный обед или ужин. По нашему рецепту курица в кисло-сладком соусе получается просто отменной. Нежные, сочные кусочки куриного мяса в сочетании с разными пряностями и горячим гарниром может делает это блюдо неповторимым.
Курица в кисло-сладком соусе: ингредиенты
- половина килограмма куриной грудки
- четыре столовые ложки кукурузного крахмала
- три столовые ложки растительного масла
- столовая ложка кунжутных семечек
- четыре столовые ложки сахарного песка
- три столовые ложки яблочного уксуса
- три столовые ложки кетчупа
- три столовые ложки соевого соуса
- столовая ложка кунжутного масла
- две чайные ложки соли
- половина чайной ложки черного молотого перца
- чайная ложка хлопьев красного перца чили
- три зубчика чеснока
- две столовые ложки воды
Курица в кисло-сладком соусе: как приготовить
- Куриную грудку хорошо помыть, просушить бумажным полотенцем и нарезать небольшими квадратиками.
- Куриные кусочки переложить в глубокую миску и посолить.
- Затем приправить черным перцем.
- Добавить кукурузный крахмал.
- Все куриные кусочки хорошо перемешать, чтобы специи и крахмал распределились равномерно.
- Сковороду поставить на огонь и влить в нее растительное масло.
- Куриные кусочки переложить в сковороду.
- Прожаривать на сильном огне в течение четырех минут.
- Куриные кусочки убрать со сковороды, а в нее всыпать сахарный песок.
- Добавить соль, хлопья перца чили.
- Чеснок почистить и выдавить через пресс в сковороду.
- Туда же влить соевый соус и кунжутное масло, а также яблочный уксус.
- Перемешивая, все прожарить, а после добавить кетчуп.
- Снова все тщательно размешать.
- При постоянном перемешивании довести до кипения на среднем огне.
- Столовую ложку кукурузного крахмала развести в двух столовых ложках воды.
- Перемешивая смесь в сковороде, тоненькой струйкой ввести крахмал.
- Помешивая, продержать на слабом огне в течение минуты.
- После куриные кусочки отправить обратно в сковороду.
- Потушить на слабом огне пару минут.
- Под конец посыпать кунжутными семечками.
Вот и приготовили всего за 20 минут вкусный и сытный обед.
Курочка в кисло-сладком соусе прекрасно смотрится на столе, да и аромат – обалденный. Так и хочется взять кусочек.
Курица в кисло-сладком соусе: готова
Приятного аппетита!
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