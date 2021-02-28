Курица в кисло-сладком соусе: отменный обед или ужин за 20 минут

Курица в кисло-сладком соусе! Приготовьте за 20 минут очень вкусный обед или ужин. По нашему рецепту курица в кисло-сладком соусе получается просто отменной. Нежные, сочные кусочки куриного мяса в сочетании с разными пряностями и горячим гарниром может делает это блюдо неповторимым.

Курица в кисло-сладком соусе: ингредиенты

половина килограмма куриной грудки

четыре столовые ложки кукурузного крахмала

три столовые ложки растительного масла

столовая ложка кунжутных семечек

четыре столовые ложки сахарного песка

три столовые ложки яблочного уксуса

три столовые ложки кетчупа

три столовые ложки соевого соуса

столовая ложка кунжутного масла

две чайные ложки соли

половина чайной ложки черного молотого перца

чайная ложка хлопьев красного перца чили

три зубчика чеснока

две столовые ложки воды

Курица в кисло-сладком соусе: как приготовить

Куриную грудку хорошо помыть, просушить бумажным полотенцем и нарезать небольшими квадратиками.

Куриные кусочки переложить в глубокую миску и посолить.

Затем приправить черным перцем.

Добавить кукурузный крахмал.

Все куриные кусочки хорошо перемешать, чтобы специи и крахмал распределились равномерно.

Сковороду поставить на огонь и влить в нее растительное масло.

Куриные кусочки переложить в сковороду.

Прожаривать на сильном огне в течение четырех минут.

Куриные кусочки убрать со сковороды, а в нее всыпать сахарный песок.

Добавить соль, хлопья перца чили.

Чеснок почистить и выдавить через пресс в сковороду.

Туда же влить соевый соус и кунжутное масло, а также яблочный уксус.

Перемешивая, все прожарить, а после добавить кетчуп.

Снова все тщательно размешать.

При постоянном перемешивании довести до кипения на среднем огне.

Столовую ложку кукурузного крахмала развести в двух столовых ложках воды.

Перемешивая смесь в сковороде, тоненькой струйкой ввести крахмал.

Помешивая, продержать на слабом огне в течение минуты.

После куриные кусочки отправить обратно в сковороду.

Потушить на слабом огне пару минут.

Под конец посыпать кунжутными семечками.

Вот и приготовили всего за 20 минут вкусный и сытный обед.

Курочка в кисло-сладком соусе прекрасно смотрится на столе, да и аромат – обалденный. Так и хочется взять кусочек.

Курица в кисло-сладком соусе: готова

Приятного аппетита!