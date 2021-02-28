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Курица в кисло-сладком соусе: отменный обед или ужин за 20 минут

Курица в кисло-сладком соусе! Приготовьте за 20 минут очень вкусный обед или ужин. По нашему рецепту курица в кисло-сладком соусе получается просто отменной. Нежные, сочные кусочки куриного мяса в сочетании с разными пряностями и горячим гарниром может делает это блюдо неповторимым.

Курица в кисло-сладком соусе: ингредиенты

  • половина килограмма куриной грудки

Курица в кисло-сладком соусе

  • четыре столовые ложки кукурузного крахмала
  • три столовые ложки растительного масла
  • столовая ложка кунжутных семечек
  • четыре столовые ложки сахарного песка
  • три столовые ложки яблочного уксуса

Курица в кисло-сладком соусе

  • три столовые ложки кетчупа
  • три столовые ложки соевого соуса
  • столовая ложка кунжутного масла
  • две чайные ложки соли
  • половина чайной ложки черного молотого перца
  • чайная ложка хлопьев красного перца чили
  • три зубчика чеснока
  • две столовые ложки воды

Курица в кисло-сладком соусе: как приготовить

  • Куриную грудку хорошо помыть, просушить бумажным полотенцем и нарезать небольшими квадратиками.

Курица в кисло-сладком соусе

  • Куриные кусочки переложить в глубокую миску и посолить.
  • Затем приправить черным перцем.
  • Добавить кукурузный крахмал.
  • Все куриные кусочки хорошо перемешать, чтобы специи и крахмал распределились равномерно.
  • Сковороду поставить на огонь и влить в нее растительное масло.
  • Куриные кусочки переложить в сковороду.
  • Прожаривать на сильном огне в течение четырех минут.
  • Куриные кусочки убрать со сковороды, а в нее всыпать сахарный песок.
  • Добавить соль, хлопья перца чили.
  • Чеснок почистить и выдавить через пресс в сковороду.
  • Туда же влить соевый соус и кунжутное масло, а также яблочный уксус.

Курица в кисло-сладком соусе

  • Перемешивая, все прожарить, а после добавить кетчуп.
  • Снова все тщательно размешать.
  • При постоянном перемешивании довести до кипения на среднем огне.
  • Столовую ложку кукурузного крахмала развести в двух столовых ложках воды.
  • Перемешивая смесь в сковороде, тоненькой струйкой ввести крахмал.
  • Помешивая, продержать на слабом огне в течение минуты.
  • После куриные кусочки отправить обратно в сковороду.
  • Потушить на слабом огне пару минут.
  • Под конец посыпать кунжутными семечками.

Курица в кисло-сладком соусе

Вот и приготовили всего за 20 минут вкусный и сытный обед.

Курочка в кисло-сладком соусе прекрасно смотрится на столе, да и аромат – обалденный. Так и хочется взять кусочек.

Курица в кисло-сладком соусе: готова

Приятного аппетита!

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