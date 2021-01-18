Творожный десерт! Пошаговый рецепт чизкейков с белой, шоколадной глазурью

Если вы любите творожные десерты с белым шоколадом – этот рецепт для вас. Десерт получается настолько нежным и воздушным, что просто тает во рту. Отлично подходит в качестве праздничного блюда, очень нравится детям.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- песочное печенье, 160 г;
- масло сливочное, 60 г;
- мягкий творог или творожная масса, 300 г;
- сахар, 100 г;
- ванилин по вкусу;
- сметана, 185 г;
- соль щепотка;
- крахмал кукурузный, 15 г;
- яйца, 2 шт.
Для глазури необходимо:
- шоколад белый, 50 г;
- масло сливочное и молоко по 25 г.
Процесс приготовления
Печень измельчаем при помощи блендера и смешиваем крошку с размягченным сливочным маслом до полной однородности.
В небольшие формочки равномерно распределяем массу и трамбуем ее. Отправляем в холодильник.
Творог смешиваем с яйцами, сахаром и ванилином по вкусу, крахмалом.
Совет: если нет кукурузного крахмала, добавляйте муку.
Перебиваем массу погружным блендером.
Творожную массу выкладываем по всем формочкам на песочную основу.
Выпекаем при 160 градусах около 15 минут.
Остужаем и отправляем в холодильник.
Смешиваем продукты для глазури и нагреваем в микроволновой печи, перемешиваем до однородности.
Поливаем десерты глазурью и ставим в холодильник, чтобы глазурь застыла.
Сверху еще можно украсить миндальными лепестками, арахисом, кокосовой стружкой.
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