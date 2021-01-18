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Творожный десерт! Пошаговый рецепт чизкейков с белой, шоколадной глазурью

Если вы любите творожные десерты с белым шоколадом – этот рецепт для вас. Десерт получается настолько нежным и воздушным, что просто тает во рту. Отлично подходит в качестве праздничного блюда, очень нравится детям.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

Творожный десерт! Пошаговый рецепт чизкейков с белой, шоколадной глазурью

  • песочное печенье, 160 г;
  • масло сливочное, 60 г;
  • мягкий творог или творожная масса, 300 г;
  • сахар, 100 г;
  • ванилин по вкусу;
  • сметана, 185 г;
  • соль щепотка;
  • крахмал кукурузный, 15 г;
  • яйца, 2 шт.

Для глазури необходимо:

  • шоколад белый, 50 г;
  • масло сливочное  и молоко по 25 г.

Процесс приготовления

Печень измельчаем при помощи блендера и смешиваем крошку с размягченным сливочным маслом до полной однородности.

В небольшие формочки равномерно распределяем массу и трамбуем ее. Отправляем в холодильник.

Творог смешиваем с яйцами, сахаром и ванилином по вкусу, крахмалом.

Совет: если нет кукурузного крахмала, добавляйте муку.

Перебиваем массу погружным блендером.

Творожную массу выкладываем по всем формочкам на песочную основу.

Выпекаем при 160 градусах около 15 минут.

Остужаем и отправляем  в холодильник.

Смешиваем продукты для глазури и нагреваем в микроволновой печи, перемешиваем до однородности.

Поливаем десерты глазурью и ставим в холодильник, чтобы глазурь застыла.

Сверху еще можно украсить миндальными лепестками, арахисом, кокосовой стружкой.

Творожный десерт! Пошаговый рецепт чизкейков с белой, шоколадной глазурью

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