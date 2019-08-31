Постный пирог с картошкой. Вкусно и очень просто

Ингредиенты:

370 г муки;

2 головки лука;

20 г паприки;

80 мл растительного масла;

70 мл. холодной воды;

4 клубня картофеля.



Приготовление

Муку пропустить сквозь сито, соединить с солью и паприкой. По вкусу можно добавить измельченные сушеные травы. Смешать сухие компоненты.



Соединить 70 мл растительного масла и 70 мл холодной воды.Смешать жидкие компоненты с сыпучими, и замесить мягкое тесто. Вымешивать его на протяжении пяти минут и дать ему отдохнуть.

Картофель вымыть, поместить в сотейник и залить его водой. Убрать на плиту и отварить до готовности.С готовых корнеплодов слить воду и дать им остыть. После остывания очистить, порезать дольками.



Лук очистить от шелухи, срезать сухие корни и вымыть головку, чтобы смыть выделившийся сок. Лук нарезать мелкими кубиками или полукольцами. Разогреть остатки масла на сковороде и поджарить до мягкости на нем лук.



Смешать лук с картофелем, добавить соли и перца, перемешать.Отдохнувшее тесто разделить на большую часть и на маленькую. Большую раскатать в качестве дна и уложить сверху начинку. Маленькое тесто раскатать и закрыть ею начинку внутри.

При 180 градусах запекать пирог 35 минут, вынуть и дать ему остыть.