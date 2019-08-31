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Постный пирог с картошкой. Вкусно и очень просто

Постный пирог с картошкой. Вкусно и очень просто

Ингредиенты:
370 г муки;
2 головки лука;
20 г паприки;
80 мл растительного масла;
70 мл. холодной воды;
4 клубня картофеля.

 

 

 
Приготовление
Муку пропустить сквозь сито, соединить с солью и паприкой. По вкусу можно добавить измельченные сушеные травы. Смешать сухие компоненты.

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Соединить 70 мл растительного масла и 70 мл холодной воды.Смешать жидкие компоненты с сыпучими, и замесить мягкое тесто. Вымешивать его на протяжении пяти минут и дать ему отдохнуть.

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Картофель вымыть, поместить в сотейник и залить его водой. Убрать на плиту и отварить до готовности.С готовых корнеплодов слить воду и дать им остыть. После остывания очистить, порезать дольками.

пир4
Лук очистить от шелухи, срезать сухие корни и вымыть головку, чтобы смыть выделившийся сок. Лук нарезать мелкими кубиками или полукольцами. Разогреть остатки масла на сковороде и поджарить до мягкости на нем лук.

пир5
Смешать лук с картофелем, добавить соли и перца, перемешать.Отдохнувшее тесто разделить на большую часть и на маленькую. Большую раскатать в качестве дна и уложить сверху начинку. Маленькое тесто раскатать и закрыть ею начинку внутри.

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При 180 градусах запекать пирог 35 минут, вынуть и дать ему остыть.

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