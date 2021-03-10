Залила печень кипятком и добавила горчицу. Теперь всегда так делаю: вкуснее печенки, у меня не получалось

Это один из моих любимых рецептов, с помощью которого можно сделать любую печенку вкусной, мягкой и сочной. Берите любую печенку (куриную, свиную или говяжью) и попробуйте сделать, как я. Вам точно понравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печень, 700 г;
- лук, 3 – 4 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- сметана, 4 ст.л;
- вода, 2 ст.л;
- горчица, 1 ч.л;
- соль, специи.
Процесс приготовления
Режем печень порционными кусочками и заливаем кипятком на 2 – 3 минуты.
Совет: залив кипятком, мы получает печенку более мягкую, чем при замачивании в молоке, она избавиться от неприятного запаха и будет мягкой.
Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле, посыпав небольшим количеством сахара и щепоткой соли.
Когда лук станет золотистым, добавляем мелко рубленый чеснок и обжариваем.
Через 30 – 60 секунд добавляем печень, солим по вкусу и уменьшаем огонь. Тушим в течение 3 минут, прикрыв сковороду крышкой.
Для соуса смешиваем горчицу и сметану. Горчицу берите по своему вкусу. Если у вас густая, домашняя сметана, можно добавить немного воды.
Заливаем соусом печень, перемешиваем и тушим под крышкой около 10 минут.
Подаю такую печень с картофельным пюре, отварным рисом и прочими гарнирами.
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