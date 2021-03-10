Залила печень кипятком и добавила горчицу. Теперь всегда так делаю: вкуснее печенки, у меня не получалось

Это один из моих любимых рецептов, с помощью которого можно сделать любую печенку вкусной, мягкой и сочной. Берите любую печенку (куриную, свиную или говяжью) и попробуйте сделать, как я. Вам точно понравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печень, 700 г;

лук, 3 – 4 шт;

чеснок, 2 зубчика;

сметана, 4 ст.л;

вода, 2 ст.л;

горчица, 1 ч.л;

соль, специи.

Процесс приготовления

Режем печень порционными кусочками и заливаем кипятком на 2 – 3 минуты.

Совет: залив кипятком, мы получает печенку более мягкую, чем при замачивании в молоке, она избавиться от неприятного запаха и будет мягкой.

Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле, посыпав небольшим количеством сахара и щепоткой соли.

Когда лук станет золотистым, добавляем мелко рубленый чеснок и обжариваем.

Через 30 – 60 секунд добавляем печень, солим по вкусу и уменьшаем огонь. Тушим в течение 3 минут, прикрыв сковороду крышкой.

Для соуса смешиваем горчицу и сметану. Горчицу берите по своему вкусу. Если у вас густая, домашняя сметана, можно добавить немного воды.

Заливаем соусом печень, перемешиваем и тушим под крышкой около 10 минут.

Подаю такую печень с картофельным пюре, отварным рисом и прочими гарнирами.