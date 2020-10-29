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Легкий рецепт завтрака за 10 минут! Идея, чтобы приготовить хороший завтрак

Когда утром катастрофически не хватает времени на готовку и вы просто не знаете, чем порадовать семью,  попробуйте сделать вот такой вкусный, полезный и быстрый завтрак за 10 минут. Банановые оладьи – это очень ароматно, нежно и вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • бананы, 2 шт;
  • яйца, 2 шт;
  • ванилин по вкусу;
  • соль щепотка;
  • сахар, 2 ст.л;
  • молоко, 160 мл;
  • масло растительное, 60 мл;
  • разрыхлитель, 8 г;
  • мука, около 150 г;
  • уксус, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Бананы режем тонкими кружочками.

Яйца смешиваем с ванилином по вкусу, сахаром и взбиваем вилкой.

Заливаем яичной массой бананы, перемешиваем.

Солим массу, вливаем молоко, выкладываем массу в чашу блендера и добавляем растительное масло. Перебиваем до однородности и консистенции сметаны.

Всыпаем муку, перемешиваем венчиком до однородности, всыпаем разрыхлитель, перемешиваем.

Вливаем ложку уксуса и перемешиваем.

Жарим блины и у вас в среднем, должно получиться около 20 блинов.

Легкий рецепт завтрака за 10 минут! Идея, чтобы приготовить хороший завтрак

Сковороду не забываем слегка смазывать растительным маслом перед тем, как налить тесто.

Легкий рецепт завтрака за 10 минут! Идея, чтобы приготовить хороший завтрак

Такие ароматные блины вы можете подавать с шоколадной пастой, медом, любым джемом и вареньем, и, конечно, со сметано или сметанным кремом (взбиваем сметану с сахарной пудрой).

Приятного аппетита.

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