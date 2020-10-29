Легкий рецепт завтрака за 10 минут! Идея, чтобы приготовить хороший завтрак

Когда утром катастрофически не хватает времени на готовку и вы просто не знаете, чем порадовать семью, попробуйте сделать вот такой вкусный, полезный и быстрый завтрак за 10 минут. Банановые оладьи – это очень ароматно, нежно и вкусно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- бананы, 2 шт;
- яйца, 2 шт;
- ванилин по вкусу;
- соль щепотка;
- сахар, 2 ст.л;
- молоко, 160 мл;
- масло растительное, 60 мл;
- разрыхлитель, 8 г;
- мука, около 150 г;
- уксус, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Бананы режем тонкими кружочками.
Яйца смешиваем с ванилином по вкусу, сахаром и взбиваем вилкой.
Заливаем яичной массой бананы, перемешиваем.
Солим массу, вливаем молоко, выкладываем массу в чашу блендера и добавляем растительное масло. Перебиваем до однородности и консистенции сметаны.
Всыпаем муку, перемешиваем венчиком до однородности, всыпаем разрыхлитель, перемешиваем.
Вливаем ложку уксуса и перемешиваем.
Жарим блины и у вас в среднем, должно получиться около 20 блинов.
Сковороду не забываем слегка смазывать растительным маслом перед тем, как налить тесто.
Такие ароматные блины вы можете подавать с шоколадной пастой, медом, любым джемом и вареньем, и, конечно, со сметано или сметанным кремом (взбиваем сметану с сахарной пудрой).
Приятного аппетита.
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