Легкий рецепт завтрака за 10 минут! Идея, чтобы приготовить хороший завтрак

Когда утром катастрофически не хватает времени на готовку и вы просто не знаете, чем порадовать семью, попробуйте сделать вот такой вкусный, полезный и быстрый завтрак за 10 минут. Банановые оладьи – это очень ароматно, нежно и вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

бананы, 2 шт;

яйца, 2 шт;

ванилин по вкусу;

соль щепотка;

сахар, 2 ст.л;

молоко, 160 мл;

масло растительное, 60 мл;

разрыхлитель, 8 г;

мука, около 150 г;

уксус, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Бананы режем тонкими кружочками.

Яйца смешиваем с ванилином по вкусу, сахаром и взбиваем вилкой.

Заливаем яичной массой бананы, перемешиваем.

Солим массу, вливаем молоко, выкладываем массу в чашу блендера и добавляем растительное масло. Перебиваем до однородности и консистенции сметаны.

Всыпаем муку, перемешиваем венчиком до однородности, всыпаем разрыхлитель, перемешиваем.

Вливаем ложку уксуса и перемешиваем.

Жарим блины и у вас в среднем, должно получиться около 20 блинов.

Сковороду не забываем слегка смазывать растительным маслом перед тем, как налить тесто.

Такие ароматные блины вы можете подавать с шоколадной пастой, медом, любым джемом и вареньем, и, конечно, со сметано или сметанным кремом (взбиваем сметану с сахарной пудрой).

Приятного аппетита.