Фаршированный картофель: и зимой, и летом!

Фаршированный картофель! Из обычного картофеля можно сделать вкусное блюдо. Фаршированный картофель можно готовить и зимой, и летом. Это блюдо нравится всем!
Ниже предлагаем Вам пошаговый рецепт фаршированного картофеля.
Фаршированный картофель: пошаговый рецепт
- Взять одинаковые молодые картофелины и хорошо их помыть. Высушить. От кожуры не очищать. Каждую картофелину обвернуть фольгой.
- Духовку нагреть до 200°С. Положить туда картошку и печь ее около 20 мин.
- Почистить грибы, промыть под струей холодной воды, нарезать мелкими кубиками. Лук очистить от шелухи и также порезать.
- Зелень хорошенько вымыть и мелко настругать. Ветчину нарезать мелкими кусочками. Сыр натереть на терке.
- Для начинки лук и грибы смешать и прожарить на сковороде, предварительно положив туда сливочное масло. Посолить и все хорошенько перемешать. Положить, чтобы остыло. Остывшие грибы смешать с ветчиной, сыром и майонезом. Все хорошо перемешать.
- Достать из духовки картофель, освободить от фольги и сделать надрезы крест-накрест. Из надрезов извлечь часть мякоти картофеля и заменить ее начинкой из грибов, ветчины и лука. Положить в духовку и держать еще 10 минут.
- Положить листья салата на большую плоскую тарелку. Сверху выложить картофель. Украсить его укропом и нарезанным редисом.
Фаршированный картофель: ингредиенты
Для фаршированного картофеля:
картофель – 6 клубней
грибы – 200 г
лук – 1 луковица
ветчина – 200 г
сыр твердый – 100 г
майонез – пол-пачки
сливочное масло – для обжарки
зелень – по вкусу
Для украшения:
листья салата, редис и укроп.
Фаршированный картофель: готова
Попробуйте, очень вкусно и сытно!
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