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Фаршированный картофель: и зимой, и летом!

Фаршированный картофель! Из обычного картофеля можно сделать вкусное блюдо. Фаршированный картофель можно готовить и зимой, и летом. Это блюдо нравится всем!

Ниже предлагаем Вам пошаговый рецепт фаршированного картофеля.

Фаршированный картофель: пошаговый рецепт

Фаршированный картофель

  1. Взять одинаковые молодые картофелины и хорошо их помыть. Высушить. От кожуры не очищать. Каждую картофелину обвернуть фольгой.
  2. Духовку нагреть до 200°С. Положить туда картошку и печь ее около 20 мин.
  3. Почистить грибы, промыть под струей холодной воды, нарезать мелкими кубиками. Лук очистить от шелухи и также порезать.
  4. Зелень хорошенько вымыть и мелко настругать. Ветчину нарезать мелкими кусочками. Сыр натереть на терке.
  5. Для начинки лук и грибы смешать и прожарить на сковороде, предварительно положив туда сливочное масло. Посолить и все хорошенько перемешать. Положить, чтобы остыло. Остывшие грибы смешать с ветчиной, сыром и майонезом. Все хорошо перемешать.
  6. Достать из духовки картофель, освободить от фольги и сделать надрезы крест-накрест. Из надрезов извлечь часть мякоти картофеля и заменить ее начинкой из грибов, ветчины и лука. Положить в духовку и держать еще 10 минут.
  7. Положить листья салата на большую плоскую тарелку.
    Сверху выложить картофель. Украсить его укропом и нарезанным редисом.

Фаршированный картофель

Фаршированный картофель: ингредиенты

Для фаршированного картофеля:

картофель – 6 клубней

грибы – 200 г

лук – 1 луковица

ветчина – 200 г

сыр твердый – 100 г

майонез – пол-пачки

сливочное масло – для обжарки

зелень – по вкусу

Для украшения:

листья салата, редис и укроп.

Фаршированный картофель: готова

Попробуйте, очень вкусно и сытно!

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