Не пирожки, а золото, их уже готовят все мои друзья

Все любят пирожки с мясом. Но когда вы сделаете их по моему рецепту, то большие никакие другие готовить не будете. Пирожки готовятся очень быстро, т.к. тесто вы сделаете быстрее, чем обычно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вода теплая, 250 мл;

дрожжи, 12 г;

сахар, 1 ст.л;

соль, 1 ч.л;

масло растительное, 40 мл;

мука, 450 г.

Для приготовления начинки необходимо:

мясо отварное, 400 г;

лук, 1 шт;

бульон мясной, 100 мл;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Берем свинину, хотя вы можете взять и любое другое мясо по своему вкусу и отвариваем в подсоленной воде со специями. Остужаем.

Для теста в теплую воду сыпем сахар и дрожжи, перемешиваем.

Всыпаем соль, перемешиваем.

Всыпаем муку и наливаем растительное масло.

Вымешиваем мягкое и упругое тесто, накрываем и оставляем на 30 минут.

Совет: тесто будет немного липким, но это быстро проходит, не стоит забивать его лишней мукой.

Обминаем и оставляем еще на 30 минут.

Мясо измельчаем при помощи мясорубки или блендера и смешиваем с обжаренным луком.

Заправляем начинку специями и рубленым укропом, другими травами.

Формируем пирожки и обжариваем их на растительном масле с двух сторон до румяности.

В нашей семье таки пирожки со сметаной.

Если начинка будет сухая, тогда добавьте в нее немного мясного бульона.