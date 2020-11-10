Пицца из лаваша в духовке: такого тонкого теста нет ни в одной другой пицце

Пицца из лаваша в духовке – получается тонкой, невероятно вкусной! При запекании вы почувствуете насыщенный хлебный вкус.

Пицца из лаваша в духовке: ингредиенты

100 (сто) гр – твердого сыра 180 (сто восемьдесят) гр – тонкого лаваша 120 (сто двадцать) гр – полукопчёной колбасы 30 (тридцать) гр – лука 40 (сорок) гр – болгарского перца 3 (три) ст. ложки – томатного сока

Пицца из лаваша в духовке: рецепт

Из армянского лаваша вырежьте два одинаковых круга. Смажьте форму растительным маслом. И выложите один круг лаваша. Сверху посыпьте тертым сыром. Затем выложите второй круг. Основа готова. Сыр склеит основу. Потом основу смажьте томатом. Сверху выложите колбасу

Перец нарежьте кольцами, лук тонкими кольцами и распределите их равномерно

Сверху выложите тертый сыр. Так пицца будет с румяной сырной корочкой

Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов, максимум семь минут

Пицца из лаваша в духовке готова: Видео

По желанию можете добавить грибы, или же консервированную кукурузу. Смотрите на свои предпочтения. На здоровье!