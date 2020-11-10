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Пицца из лаваша в духовке: такого тонкого теста нет ни в одной другой пицце

Пицца из лаваша в духовке – получается тонкой, невероятно вкусной! При запекании вы почувствуете насыщенный хлебный вкус.

Пицца из лаваша в духовке: ингредиенты

Пицца из лаваша в духовке

  1. 100 (сто) гр – твердого сыра
  2. 180 (сто восемьдесят) гр – тонкого лаваша
  3. 120 (сто двадцать) гр – полукопчёной колбасы
  4. 30 (тридцать) гр – лука
  5. 40 (сорок) гр – болгарского перца
  6. 3 (три) ст. ложки – томатного сока

Пицца из лаваша в духовке: рецепт

Пицца из лаваша в духовке

  • Из армянского лаваша вырежьте два одинаковых круга. Смажьте форму растительным маслом. И выложите один круг лаваша. Сверху посыпьте тертым сыром. Затем выложите второй круг. Основа готова. Сыр склеит основу. Потом основу смажьте томатом. Сверху выложите колбасу
  • Перец нарежьте кольцами, лук тонкими кольцами и распределите их равномерно
  • Сверху выложите тертый сыр. Так пицца будет с румяной сырной корочкой
  • Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов, максимум семь минут

Пицца из лаваша в духовке готова: Видео

По желанию можете добавить грибы, или же консервированную кукурузу. Смотрите на свои предпочтения. На здоровье!

Пицца из лаваша в духовке

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