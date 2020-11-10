Пицца из лаваша в духовке: такого тонкого теста нет ни в одной другой пицце

Пицца из лаваша в духовке – получается тонкой, невероятно вкусной! При запекании вы почувствуете насыщенный хлебный вкус.
Пицца из лаваша в духовке: ингредиенты
- 100 (сто) гр – твердого сыра
- 180 (сто восемьдесят) гр – тонкого лаваша
- 120 (сто двадцать) гр – полукопчёной колбасы
- 30 (тридцать) гр – лука
- 40 (сорок) гр – болгарского перца
- 3 (три) ст. ложки – томатного сока
Пицца из лаваша в духовке: рецепт
- Из армянского лаваша вырежьте два одинаковых круга. Смажьте форму растительным маслом. И выложите один круг лаваша. Сверху посыпьте тертым сыром. Затем выложите второй круг. Основа готова. Сыр склеит основу. Потом основу смажьте томатом. Сверху выложите колбасу
- Перец нарежьте кольцами, лук тонкими кольцами и распределите их равномерно
- Сверху выложите тертый сыр. Так пицца будет с румяной сырной корочкой
- Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов, максимум семь минут
Пицца из лаваша в духовке готова: Видео
По желанию можете добавить грибы, или же консервированную кукурузу. Смотрите на свои предпочтения. На здоровье!
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