Скатерть-Самобранка

5 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Запечённый лосось под соусом из трав. Вкусовые качества этого блюда вас порадуют

Запечённый лосось под соусом из трав — необыкновенно вкусный рецепт, который понравится всем.

Запечённый лосось под соусом из трав: ингредиенты

Запечённый лосось под соусом из трав

  1. Лосось – 800 г. (восемьсот грамм)
  2. Желток – 3 шт. (три штуки)
  3. Эстрагон – 10 г. (десять грамм)
  4. Натуральный йогурт – 300 мл. (триста миллилитров)
  5. Дижонская горчица – 2 ч. л. (две чайные ложки)
  6. Лимон – ½ шт. (пол штуки)
  7. Укроп – 10 г. (десять грамм)
  8. Базилик – 10 г. (десять грамм)
  9. Петрушка – 10 г. (десять грамм)
  10. Чёрный молотый перец – по вкусу
  11. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Сперва рыбу нарежьте продолговатыми кусочками шириной 4-5 см. и поместите в неглубокую форму для запекания. Плотно уложите рыбу, не оставляйте большие зазоры между кусками.
  • Перчите и солите по вкусу. Сбрызните лимонным соком рыбу.
  • Затем положите желтки и йогурт, объедините в отдельной ёмкости. Добавьте горчицу, мелко нарезанную зелень и лимонную цедру. Всё хорошо перемешайте.
  • Рыбу залейте подготовленным соусом и на 20-25 минут отправьте в предварительно разогретую духовку. В результате соус должен загустеть.
  • Блюдо готово и можете сразу горячим подавать к столу.

Запечённый лосось под соусом из трав — готовьте и наслаждайтесь.

Запечённый лосось под соусом из трав. Вкусовые качества этого блюда вас порадуют 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх