Запечённый лосось под соусом из трав. Вкусовые качества этого блюда вас порадуют

Запечённый лосось под соусом из трав — необыкновенно вкусный рецепт, который понравится всем.
Запечённый лосось под соусом из трав: ингредиенты
- Лосось – 800 г. (восемьсот грамм)
- Желток – 3 шт. (три штуки)
- Эстрагон – 10 г. (десять грамм)
- Натуральный йогурт – 300 мл. (триста миллилитров)
- Дижонская горчица – 2 ч. л. (две чайные ложки)
- Лимон – ½ шт. (пол штуки)
- Укроп – 10 г. (десять грамм)
- Базилик – 10 г. (десять грамм)
- Петрушка – 10 г. (десять грамм)
- Чёрный молотый перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Сперва рыбу нарежьте продолговатыми кусочками шириной 4-5 см. и поместите в неглубокую форму для запекания. Плотно уложите рыбу, не оставляйте большие зазоры между кусками.
- Перчите и солите по вкусу. Сбрызните лимонным соком рыбу.
- Затем положите желтки и йогурт, объедините в отдельной ёмкости. Добавьте горчицу, мелко нарезанную зелень и лимонную цедру. Всё хорошо перемешайте.
- Рыбу залейте подготовленным соусом и на 20-25 минут отправьте в предварительно разогретую духовку. В результате соус должен загустеть.
- Блюдо готово и можете сразу горячим подавать к столу.
Запечённый лосось под соусом из трав — готовьте и наслаждайтесь.
Приятного аппетита!
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