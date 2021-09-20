Ленивый завтрак: готовим наши традиционные галушки

Ленивый завтрак! Сегодня на утро предлагаем приготовить традиционные галуши. Такой вкусный и быстрый завтрак обязательно выручит Вас, когда времени в обрез.

Ленивый завтрак: галушки и город, где их любят

Есть город Полтава. Многие о нём слышали. Город этот имеет долгую, богатую событиями историю. На самом деле люди на этой территории поселились ещё во времена Каменного века, что стало причиной интереснейших археологических находок. Сам город скорее всего был основан в восьмом веке. В летописях Древней Руси упоминается городок, находящийся на реке Лтава. Так шли по руслу Лтавы и попали в Полтаву.

У города есть свой собственный герб, свой флаг и даже свой отдельный гимн. И ещё кое-что достопримечательное. Именно в этом городе аоздвигли оригинальный памятник галушкам. С виду памятник похож на огромную миску. В миске находится двенадцать галушек. Памятник является любимым сюрпризом для туристов. Однако у него есть и другое предназначение. В день свадьбы молодожёны города Полтава непременно фотографируются рядом с памятником галушек. Это символизирует закрепление новой семьи.

Ленивый завтрак: ингредиенты

Одно яйцо

Двести граммов мягкого девятипроцентного творога

Тридцать граммов пшеничной муки

Сахар

Соль

Ленивый завтрак: как приготовить

Берём глубокую салатницу или тазик. Выкладываем в неё творог. Растираем вилкой. Всыпаем сахар, чтобы легче было сразу и перемешать сахар, и растереть творог.

Выкладываем в неё творог. Растираем вилкой. Всыпаем сахар, чтобы легче было сразу и перемешать сахар, и растереть творог. Разбиваем в миску яйцо. Оно должно быть не очень холодным, поэтому лучше достать его из холодильника заранее.

Просеиваем в миску муку. Просеять можно сразу с щепоточкой соли.

Хорошо вымешиваем тесто. Если посчитаете, что тесто получилось очень липким, можно добавить ещё немного муки. Всё зависит от творога и от муки.

Посыпаем мукой стол. Кладём на стол тесто. Вымешиваем руками. Теперь обеими ладошками скатываем тесто в тонкую колбаску.

Нарезаем ножом на небольшие квадратики.

Кипятим воду. Вскипятить можно в чайнике, а потом уж налить в глубокую кастрюлю. Опускаем в кастрюлю с кипящей наши будущие галушки. Варим, пока они не всплывут на поверхность. Затем варим ещё минуту.

Вылавливаем галушки с помощью шумовки.

Ленивый завтрак: готов

Раскладываем на тарелочки. Мои детишки обожают галушки с джемом. Думаю и вам понравится.