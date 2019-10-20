Белорусские вареники: и с творогом, и с картошкой вместе

Я думаю, что все знают о варениках с творогом, я думаю, что все знают о варениках с картофелем. А я сегодня предлагаю приготовить вареники, в начинку которых входит и творог, и картофель одновременно. Такие вареники мне готовила моя бабушка. Рецепт таких вареников есть в моей старой кулинарной книге. Поверьте – это очень-очень вкусно. Давайте приготовим!

Ингредиенты:

Для теста:

650-700 г муки

300 мл воды, молока или картофельного отвара

2 яйца

1 ст. ложка растительного масла

соль

Для начинки:

600 г картофеля

300 г творога

1 яйцо

1 луковица

растительное и сливочное масло для обжаривания

сметана для подачи

Как приготовить белорусские вареники с творогом и картошкой

Картофель моем, чистим и крупно нарезаем. Солим, добавляем воду, так чтобы картофель был только-только прикрыт, ставим на огонь и варим до готовности. Мелко нарубаем лук. На сковороде разогреваем немного растительного масла, выкладываем лук и обжариваем его 2-3 минуты до прозрачности. Кладём кусочек сливочного масла и обжариваем лук до приятного золотистого цвета. Когда картофель будет легко протыкаться лезвием ножа – он готов. Картофельный отвар сливаем. Я его сохраню, на нём я буду замешивать тесто. Кастрюлю возвращаем на плиту, и картофель слегка подсушиваем, выпариваем остатки отвара. Разминаем картошку в пюре, добавляем творог, обжаренный лук, солим, вбиваем яйцо. Всё хорошо размешиваем до однородной массы. Для таких вареников я, как правило, беру домашний зерненый творог. Причем его предварительно не разминаю, добавляю как есть. Но, как вариант, творог можно предварительно растереть толкушкой или протереть через сито, чтобы он был более однородным. Можно использовать творог из пачек. Единственно только следите, чтобы творог не был очень влажным, иначе начинка получится жидкой. Начинку накрываем и даём полностью остыть до комнатной температуры. Для теста я возьму 300 мл картофельного отвара, можно замешивать тесто на воде либо на молоке. Добавлю 2 куриных яйца, я не буду дополнительно подсаливать, поскольку отвар у меня уже содержит соль, 1 столовую ложку растительного масла и далее буду постепенно добавлять муку и замешивать обычное пельменное тесто. Вот такое тесто у меня получилось в результате – оно мягкое, но в то же время легко отстает от рук и рабочей поверхности, оставляя их чистыми. Кладём тесто в миску, накрываем и оставляем минут на 20 для отдыха. И у нас всё готово, нам остаётся только слепить вареники. Отделяем часть теста, раскатываем, нарезаем на кружки. На центр каждого кружка раскладываем начинку и слепляем края. При желании шов можно оформить в виде косички. Слепленные вареники можно сварить сразу или можно заморозить и варить по мере необходимости. Варим вареники в большом количестве подсоленной воды, после всплытия варим вареники буквально 3-4 минуты.

И наши вареники готовы. Если вы будете складывать готовые вареники в миску, то в миску нужно положить кусочек сливочного масла, чтобы вареники не слиплись между собой. Подавать вареники можно с маслом или с обжаренным луком, ну а я люблю их со сметаной.

Приятного аппетита.

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