Готовим чизкейк: подборка самых вкусных рецептов

1. Черничный чизкейк с белым шоколадом без выпечки



Ингредиенты на форму с диаметром 23–24 см:

Для основы чизкейка:

Песочное печенье — 170 г

Растопленное сливочное масло — 70 г

Кокосовая стружка — 50 г

Для начинки черничного чизкейка с белым шоколадом:

Желе со вкусом черники — 2 шт.

Сахар — 0,25 стак.

Черника (свежая или замороженная) — 350 г

Сливочный сыр — 300 г

Пастообразный мягкий творог — 250 г

Холодные жирные сливки (от 30%) — 250 мл

Для глазури из белого шоколада:

Белый шоколад — 100 г

Кокосовое масло (можно заменить сливочным маслом) — 1 ст. л.

Растительное масло — 1 ч. л.

Для украшения:

Свежие ягоды черники — по вкусу

Листики мяты — по вкусу

Способ приготовления:

1. Смазываем разъемную круглую форму с диаметром 23–24 см кокосовым маслом или растопленным сливочным маслом.

2. Готовим нижний песочный слой чизкейка. Печенье измельчаем в блендере или кухонном комбайне в мелкую крошку. Добавляем кокосовую стружку и перемешиваем. Растапливаем сливочное масло и вводим в песочно-кокосовую стружку, перемешиваем до однородной массы. Консистенция должна напоминать состояние мокрого песочка.

3. Распределяем песочно-кокосовую массу по форме. Сглаживаем неровности и прижимаем дном стакана или столовой ложкой для гладкости.

Убираем в холодильник или морозильную камеру, пока готовим начинку.4. Готовим начинку: желе замачиваем в 250 мл горячей воды, тщательно перемешиваем и добавляем сахар.5. Промываем ягоды черники и измельчаем в блендере или кухонном комбайне. Добавляем черничное желе и еще раз все взбиваем до однородного состояния. Остужаем.6. В чаше миксера на средней скорости взбиваем мягкий творог и сливочный сыр до однородной густой массы. Добавляем ягодную смесь и снова все перемешиваем.7. В отдельной емкости взбиваем холодные жирные сливки до упругих пиков. Аккуратно добавляем взбитые сливки к творожно-ягодной смеси и все перемешиваем загребающими движениями сверху вниз, чтобы не перебить воздушность сливок.8. Распределяем черничную начинку по песочно-кокосовой основе. Сглаживаем неровности кондитерским скребком или лопаточкой. Слегка трясем в стороны, чтобы черничная начинка равномерно распределилась по форме. Убираем в холодильник на 3–4 часа или до полного застывания черничного чизкейка. Лучше всего убрать чизкейк на всю ночь.9. Готовим глазурь из белого шоколада. На водяной бане или в микроволновке растапливаем белый шоколад и кокосовое масло (сливочное масло) до однородной жидкой глазури. Добавляем растительное масло и все перемешиваем. Немного остужаем.10. Достаем чизкейк из холодильника и проводим по бортикам формы острым ножом. Аккуратно снимаем кольцо от разъемной формы. Распределяем растопленный белый шоколад на верхушке чизкейка. Можно сделать красивые декоративные подтеки. Убираем в холодильник до полного затвердения глазури.11. Перед подачей чизкейк украшаем свежими ягодами черники и листиками мяты. Подаем к столу.

2. Банановый чизкейк без выпечки



Ингредиенты:

Печенье — 300 г

Творог — 300 г

Сахар — 120 г

Сметана — 100 г

Вода — 100 г

Сливочное масло — 80 г

Желатин — 20 г

Бананы — 3–4 шт.

Приготовление:

1. Печенье измельчить с помощью блендера в мелкую крошку, перемешать с растопленным сливочным маслом. Утрамбовать смесь в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой. Поставить в холодильник, пока готовится начинка.

2. Залить желатин холодной кипяченой водой, дать постоять 30 минут.

3. В большую миску выложить творог и сметану, добавить нарезанные бананы и сахар. Взбить блендером до получения однородной массы.

4. Набухший желатин переложить в кастрюлю и подогреть. Не кипятить.

5. Добавить в творожную массу и хорошо перемешать.

6. Перелить смесь в форму на слой из печенья. Убрать в холодильник на 1 час или пока смесь не застынет.

7. Выложить чизкейк из формы, украсить ломтиками банана и полить шоколадным соусом.

3. Чизкейк «Нью-Йорк»



Ингредиенты:

Печенье песочное — 320 г

Сливочное масло — 200 г

Крем-сыр «Филадельфия» — 900 г

Сахар — 220 г

Яйца — 5 шт.

Сметана (жирная, без сыворотки) — 160 г

Ванильный экстракт — 1 ст. л.

Цедра лимона — 1 ч. л.

Сок лимонный — 2 ст. л.

Приготовление:

1. Для основы: в блендере измельчите 320 г печенья в мелкую крошку. Если блендера нет, положите печенье в плотный пакет с молнией и измельчите при помощи скалки. 200 г масла растопите в микроволновой печи или в небольшом сотейнике и влейте в крошку. Перемешайте.

2. Дно разъемной формы застелите пергаментной бумагой и защелкните кольцом от формы, остатки бумаги обрежьте. Выложите крошку из печенья и утрамбуйте дно, сформируйте стенки и поставьте охлаждаться в морозилку на 15 минут.

3. Пока основа для чизкейка охлаждается, приготовьте начинку. Все ингредиенты для начинки должны быть комнатной температуры. В чаше миксера с насадкой лопатка смешайте 900 г сыра комнатной температуры и 220 г сахара. Перемешайте до однородности, не взбивая. Далее по одному введите в сырную массу 5 яиц, перед добавлением каждого следующего яйца предыдущее должно полностью замешаться. Получится гладкий вкусный крем.

4. Добавьте 160 г сметаны (без сыворотки) и перемешайте до однородности. Для аромата влейте 1 ст. л. ванильного экстракта, натрите мелко цедру одного лимона и добавьте 2 ст. л лимонного сока, все перемешайте.

5. Получится гладкий крем без комочков, очень нежный и вкусный. Разогрейте духовку до 160°С. Форму с основой для чизкейка достаньте из морозилки и плотно оберните фольгой в несколько слоев, чтобы не попала вода. Вылейте начинку на основу из печенья.

6. Поставьте форму с чизкейком в глубокую емкость для выпекания большего диаметра. В большой противень налейте горячую воду, чтобы вода доходила до середины формы с чизкейком. Поставьте эту конструкцию в разогретую до 160°С духовку и выпекайте 60–80 минут. Края чизкейка должны схватиться, а серединка будет еще жидковата.

7. После этого приоткройте дверцу, выключите огонь и оставьте чизкейк доходить на 1–2 часа.

8. После полного остывания затяните форму с чизкейком пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 6–8 часов.

9. Классический чизкейк «Нью-Йорк» готов, подавайте с ягодами или ягодным соусом.

Источник рецепта: Mom Story

4. Апельсиновый чизкейк без выпечки



Ингредиенты:

Апельсиновое или лимонное печенье — 500 г

Сливочное масло — 150 г

Творожная масса с курагой — 300 г

Сметана — 100 г

Сахар — 100 г

Порошковый желатин — 10 г

Холодная кипяченая вода — 100 мл

Апельсиновое желе — 2 пакетика по 85 г

Кипяток — 400 мл

Приготовление:

1. Печенье сложить в пакет и раздавить его скалкой в крошку. Как вариант, печенье можно измельчить с помощью блендера или мясорубки.

2. Добавить растопленное сливочное масло, перемешать и плотно утрамбовать в разъемную форму диаметром 23 см, застеленную пергаментной бумагой.

3. Творожную массу, сахар и сметану взбить.

4. Желатин залить холодной кипяченой водой и дать набухнуть. Распустить на плите, не доводя до кипения.

5. Смешать желатин и творожную массу, выложить сверху на печенье. Поставить в холодильник на час.

6. Приготовить апельсиновое желе, растворив его в 400 мл кипятка. Дать остыть и вылить сверху на торт. Поставить в холодильник до полного застывания.

5. Самый черничный чизкейк



Ингредиенты для разъёмной формы 18–20 см:

Для песочной основы:

Печенье — 120 г

Сливочное масло — 50 г

Чиз-крем:

Черника — 300 г

Сливочный сыр (например, «Филадельфия») — 500 г

Сахар — 120 г

Яйца — 3 шт.

Сметана 30% — 200 г

Кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Ингредиенты для чиз-крема должны быть комнатной температуры.

Чизкейк выпекается на пару (без фольги).

Приготовление:

1. Разогреть духовку до 180ºC.

2. Замороженную чернику сложить в сотейник, довести до кипения и проварить пару минут. Затем пробить блендером и протереть ягоды через мелкое сито. Пюре остудить.

3. Дно разъёмной формы выстелить пергаментной бумагой.

4. Размолоть печенье в мелкую крошку. Масло растопить и смешать с печеньем. Распределить тесто из печенья в разъемную форму по всему дну и хорошо утрамбовать. Выпекать 8–10 минут минут, после чего полностью остудить.

5. Чиз-крем: сливочный сыр и сахар размешать и взбить миксером на маленьких оборотах до образования однородной массы, добавить яйца (поочередно) и взбивать ещё примерно 1 минуту, добавить сметану, сок лимона и остывшее черничное пюре, а в конце — кукурузный крахмал. Снова всё хорошо перемешать до однородности. Не забудьте смазать бортик/стенки формы сливочным маслом.

6. Вылить крем на основу, повертеть формой и немного постучать ею, чтобы вышли пузырьки воздуха.

7. Вскипятить воду. Духовку разогреть до 180 ºC и поставить в неё глубокий противень, в который налить примерно 1,5 литра кипячёной воды. Сверху на противень положить решетку, а на нее поставить форму с чизкейком и сразу понизить температуру духовки до 160 ºC. Время выпекания — примерно 50 минут при 160 ºC. Будьте осторожны и не обожгитесь паром, когда открываете дверцу духовки.

8. Готовность проверить следующим образом: края чизкейка должны схватиться, а середина может ещё чуть-чуть подрагивать.

9. Выключить духовку, приоткрыть немного дверцу и оставить чизкейк остывать примерно 30–40 минут, затем

остудить в форме при комнатной температуре и только потом поставить в холодильник на 6–8 часов. Ещё один важный момент: чизкейк из холодильника должен постоять минут 20–30 при комнатной температуре перед тем, как его сервировать! А нарезается он сразу же, как достали из холодильника, большим горячим ножом. Вкусного чизкейка!

Приятного аппетита!