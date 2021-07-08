Салат с помидорами и яйцом. Лёгкий салатик для тех, кто сидит на диете

Салат с помидорами и яйцом выходит очень лёгким и красивым, он точно не навредит вашей фигуре.
Салат с помидором и яйцом: ингредиенты
- Твердый сыр – 200 гр. (двести грамм)
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Крупные помидоры – 2 шт. (две штуки)
- Чеснок – 4 з. (четыре зубчика)
- Укроп – 1 п. (один пучок)
- Свежий огурец – 1 шт. (одна штука)
- Майонез – 100 мл. (сто миллилитров)
- Или сметана – 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Соль
Способ приготовления:
- Отварите яйца и нарежьте кубиками. Измельчите чеснок, добавьте к яйцам и посолите.
- К яйцам добавьте майонез или сметану и тщательно перемешайте.
- Свежий огурец, зелёный лук и укроп мелко нарежьте, сыр натрите на крупной тёрке.
- Приступайте к выкладыванию слоев салата: первым выложите яичный слой, затем зелёный лук и укроп, слегка полейте этот слой сметаной. Далее выложите сыр и огурцы. В виде верхнего слоя можете выложить нарезанные дольками помидоры.
Салат с помидорами и яйцом – лёгкий и свежий.
Приятного аппетита!
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