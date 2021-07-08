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Салат с помидорами и яйцом. Лёгкий салатик для тех, кто сидит на диете

Салат с помидорами и яйцом выходит очень лёгким и красивым, он точно не навредит вашей фигуре.

Салат с помидором и яйцом: ингредиенты

Салат с помидорами и яйцом

  1. Твердый сыр – 200 гр. (двести грамм)
  2. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  3. Крупные помидоры – 2 шт. (две штуки)
  4. Чеснок – 4 з. (четыре зубчика)
  5. Укроп – 1 п. (один пучок)
  6. Свежий огурец – 1 шт. (одна штука)
  7. Майонез – 100 мл. (сто миллилитров)
  8. Или сметана – 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
  9. Соль

Способ приготовления:

Салат с помидорами и яйцом. Лёгкий салатик для тех, кто сидит на диете 3

  • Отварите яйца и нарежьте кубиками. Измельчите чеснок, добавьте к яйцам и посолите.
  • К яйцам добавьте майонез или сметану и тщательно перемешайте.
  • Свежий огурец, зелёный лук и укроп мелко нарежьте, сыр натрите на крупной тёрке.
  • Приступайте к выкладыванию слоев салата: первым выложите яичный слой, затем зелёный лук и укроп, слегка полейте этот слой сметаной. Далее выложите сыр и огурцы. В виде верхнего слоя можете выложить нарезанные дольками помидоры.

Салат с помидорами и яйцом – лёгкий и свежий.

Салат с помидорами и яйцом. Лёгкий салатик для тех, кто сидит на диете 4

 

Приятного аппетита!

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