Такое и гостям подать не стыдно! Картошка – гармошка в духовке: вкусный и сытный ужин

Запеченная картошка с салом – это простое, но очень вкусное блюдо, которое можно готовить не только на костре и на мангале, но и сделать в духовке. Причем делать будем в очень оригинальном виде – такое блюдо не грех поставить и на праздничный стол в качестве гарнира. Будет очень сытно, вкусно, отлично сочетается с разными блюдами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 6 – 7 шт;

сало, 250 г;

чеснок, 5 зубчиков;

перец, соль, специи, зелень, масло растительное.

Процесс приготовления

Я беру большой картофель и каждая штучка, получается ка полноценная порция. Аккуратно очищаем и делаем надрезы, чтобы ломтики получались по 3 – 5 мм толщиной. Только не режьте до конца, чтобы получалась книжка.

Достаем из морозильной камеры сало и режем его на ломтики и вставляем в надрезы картофеля, в каждый.

Форму для запекания смазываем растительным маслом.

Смешиваем соль, перец, специи и пряные травы для картофеля и этим составом посыпаем картофель и выкладываем его в форму.

Пропускаем чеснок через пресс и кладем его между салом и картофелем и смазываем весь картофель.

Совет: лучше чеснока берите больше и кладите его в остаточном количестве в картофель.

Накрываем форму фольгой.

Духовку разогреваем до 190 градусов и запекаем около 1 часа.

Убираем фольгу, допекаем еще 10 минут.

При подаче я посыпаю рубленой зеленью, копченой паприкой. Можно еще посыпать тертым сыром и допечь 10 минут.

В качестве соуса, к такому картофелю очень походит сметанный с рубленым чесноком и укропом, салаты из свежих овощей, запеченное мясо и птица.

Сало вы можете заменить копченым салом или ветчиной, беконом.