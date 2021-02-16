Тушенку научился готовить сам: закрыл 12 банок, особо не утруждаясь, и у плиты не стоял. Рассказываю способ приготовления

Очень люблю мясные блюда и закуски и считаю тушенку, одним из самых практичных видов заготовок – она всегда выручает ее можно взять и на пикник, и дома быстро сделать любое вкусное и простое блюдо.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свинина, 3.5 кг;
- соль, по 1 ч.л в банку;
- перец горошком по 3 шт в банку;
- лавровый лист по 1 в банку.
Процесс приготовления
Мясо режем кусочками и укладываем в чистые баночки.
Насыпаем соль, перец, лавровый лист и по вашему вкусу специи.
Накрываем крышками и ставим в чашу скороварки.
Наливаем 500 мл холодной воды, закрываем крышку и тушим 1 час.
Совет: если вы берете говядину, тогда ее нужно тушить около 1.5 часа. Из данного количества продуктов, у меня получилось 6 баночек тушенки по 500 г.
Также можно сделать тушенку и в духовке: ставим в холодную духовку и готовим 1.5 часа.
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