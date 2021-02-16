Тушенку научился готовить сам: закрыл 12 банок, особо не утруждаясь, и у плиты не стоял. Рассказываю способ приготовления

Очень люблю мясные блюда и закуски и считаю тушенку, одним из самых практичных видов заготовок – она всегда выручает ее можно взять и на пикник, и дома быстро сделать любое вкусное и простое блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина, 3.5 кг;

соль, по 1 ч.л в банку;

перец горошком по 3 шт в банку;

лавровый лист по 1 в банку.

Процесс приготовления

Мясо режем кусочками и укладываем в чистые баночки.

Насыпаем соль, перец, лавровый лист и по вашему вкусу специи.

Накрываем крышками и ставим в чашу скороварки.

Наливаем 500 мл холодной воды, закрываем крышку и тушим 1 час.

Совет: если вы берете говядину, тогда ее нужно тушить около 1.5 часа. Из данного количества продуктов, у меня получилось 6 баночек тушенки по 500 г.

Также можно сделать тушенку и в духовке: ставим в холодную духовку и готовим 1.5 часа.