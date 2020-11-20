Наутро приготовьте по нашему рецепту очень вкусные блины без муки. На их приготовление не понадобится ни грамма муки. В тесто можно добавлять фрукты или ягоды, тогда блины будут еще вкуснее и полезнее.
Блины без муки, нужно
- стакан манной крупы
- стакан овсянки
- половина литра кефира
- соль
- сахар
- чайная ложка соды
- два яйца
- растительное масло — для жарки
Блины без муки: Готовка
- По стакану манной крупы и овсяных хлопьев всыпать в глубокую емкость и смешать.
- В ту же емкость влить кефир и все перемешать и отложить примерно часа на два, чтобы крупа хорошо набухла.
- Через два часа посолить, добавить сахарный песок и соду.
- К овсяным хлопьям и манке вбить яйца и все тщательно перемешать до получения однородной массы.
- Небольшое количество растительного масла влить в сковороду и хорошо прогреть.
- В разогретое масло отправить две столовые ложки полученной массы.
- Равномерно распределить ее по поверхности так, чтобы получилась форма лепешки.
- Лепешку обжарить с обеих сторон до получения золотистой корочки.
Ну все наши вкусные блины готовы. Блинчики получились воздушные, в меру сладкие и нежные. Положите их на тарелочку и подайте на стол со сметаной, вареньем, сгущенкой или же медом.
Идеальным дополнением к такому завтраку будет чашечка горячего кофе или же какао.
Блины без муки: Видео
Ну что ж, приступайте к завтраку. Приятного Вам аппетита!
Волшебные блины без муки – лучше и не придумаешь - На Кухне
Наутро приготовьте по нашему рецепту очень вкусные блины без муки. На их приготовление не понадобится ни грамма муки. В тесто можно добавлять фрукты или ягоды, тогда блины будут еще вкуснее и полезнее.
Время подготовки: PT
Время готовки: PT
Общее время: PT
Ингредиенты рецепта:
Свежие комментарии