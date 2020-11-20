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Волшебные блины без муки – лучше и не придумаешь

Наутро приготовьте по нашему рецепту очень вкусные блины без муки. На их приготовление не понадобится ни грамма муки. В тесто можно добавлять фрукты или ягоды, тогда блины будут еще вкуснее и полезнее.

Блины без муки, нужно

Волшебные блины без муки – лучше и не придумаешь

  • стакан манной крупы
  • стакан овсянки
  • половина литра кефира
  • соль
  • сахар
  • чайная ложка соды
  • два яйца
  • растительное масло — для жарки

Блины без муки: Готовка

Волшебные блины без муки – лучше и не придумаешь

  • По стакану манной крупы и овсяных хлопьев всыпать в глубокую емкость и смешать.
  • В ту же емкость влить кефир и все перемешать и отложить примерно часа на два, чтобы крупа хорошо набухла.
  • Через два часа посолить, добавить сахарный песок и соду.
  • К овсяным хлопьям и манке вбить яйца и все тщательно перемешать до получения однородной массы.
  • Небольшое количество растительного масла влить в сковороду и хорошо прогреть.
  • В разогретое масло отправить две столовые ложки полученной массы.
  • Равномерно распределить ее по поверхности так, чтобы получилась форма лепешки.
  • Лепешку обжарить с обеих сторон до получения золотистой корочки.

Волшебные блины без муки – лучше и не придумаешь

Ну все наши вкусные блины готовы. Блинчики получились воздушные, в меру сладкие и нежные. Положите их на тарелочку и подайте на стол со сметаной, вареньем, сгущенкой или же медом.

Идеальным дополнением к такому завтраку будет чашечка горячего кофе или же какао.

Блины без муки: Видео

Ну что ж, приступайте к завтраку. Приятного Вам аппетита!

Волшебные блины без муки – лучше и не придумаешь - На Кухне

Наутро приготовьте по нашему рецепту очень вкусные блины без муки. На их приготовление не понадобится ни грамма муки. В тесто можно добавлять фрукты или ягоды, тогда блины будут еще вкуснее и полезнее.

Время подготовки: PT

Время готовки: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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