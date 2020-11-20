Волшебные блины без муки – лучше и не придумаешь

Наутро приготовьте по нашему рецепту очень вкусные блины без муки. На их приготовление не понадобится ни грамма муки. В тесто можно добавлять фрукты или ягоды, тогда блины будут еще вкуснее и полезнее.

Блины без муки, нужно

стакан манной крупы

стакан овсянки

половина литра кефира

соль

сахар

чайная ложка соды

два яйца

растительное масло — для жарки

Блины без муки: Готовка

По стакану манной крупы и овсяных хлопьев всыпать в глубокую емкость и смешать.

В ту же емкость влить кефир и все перемешать и отложить примерно часа на два, чтобы крупа хорошо набухла.

Через два часа посолить, добавить сахарный песок и соду.

К овсяным хлопьям и манке вбить яйца и все тщательно перемешать до получения однородной массы.

Небольшое количество растительного масла влить в сковороду и хорошо прогреть.

В разогретое масло отправить две столовые ложки полученной массы.

Равномерно распределить ее по поверхности так, чтобы получилась форма лепешки.

Лепешку обжарить с обеих сторон до получения золотистой корочки.

Ну все наши вкусные блины готовы. Блинчики получились воздушные, в меру сладкие и нежные. Положите их на тарелочку и подайте на стол со сметаной, вареньем, сгущенкой или же медом.

Идеальным дополнением к такому завтраку будет чашечка горячего кофе или же какао.

Блины без муки: Видео

Ну что ж, приступайте к завтраку. Приятного Вам аппетита!