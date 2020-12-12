Скатерть-Самобранка

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Задабриваем бычка! Салат «Стог сена» на новогодний стол 2021

Оригинальный и вкусный салат из обычных продуктов. Изюминка салата – хрустящий обжаренный картофель. Салатик хоть и легкий, но очень сытный

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • копченое куриное мясо, 300 г;
  • яйца вареные, 4 шт;
  • огурец свежий, 1 шт;
  • зеленый лук и зелень;
  • горошек консервированный, 100 г;
  • картофель тертый на терке для корейской моркови, 700 г;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Тертый картофель промываем под проточной холодной водой до прозрачности, чтобы вымыть крахмал.

Обсушиваем картофель на бумажных полотенцах.

Обжариваем картофель порциями в разогретом растительном масле и выкладываем на бумажные полотенца, чтобы они впитали излишки масла.

Присаливаем картофель и остужаем.

Мясо мелко режем, огурец и яйца также мелко режем.

Зеленый лук и зелень режем, оставляя несколько веточек зелени для декора салата.

Смешиваем все продукты, кроме картофеля, солим и заправляем майонезом.

Выкладываем на блюдо в виде горки и обсыпаем картофелем.

Украшаем внизу веточками зелени и подаем к столу.

Задабриваем бычка! Салат «Стог сена» на новогодний стол 2021

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