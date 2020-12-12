Задабриваем бычка! Салат «Стог сена» на новогодний стол 2021

Оригинальный и вкусный салат из обычных продуктов. Изюминка салата – хрустящий обжаренный картофель. Салатик хоть и легкий, но очень сытный

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

копченое куриное мясо, 300 г;

яйца вареные, 4 шт;

огурец свежий, 1 шт;

зеленый лук и зелень;

горошек консервированный, 100 г;

картофель тертый на терке для корейской моркови, 700 г;

соль, перец.

Процесс приготовления

Тертый картофель промываем под проточной холодной водой до прозрачности, чтобы вымыть крахмал.

Обсушиваем картофель на бумажных полотенцах.

Обжариваем картофель порциями в разогретом растительном масле и выкладываем на бумажные полотенца, чтобы они впитали излишки масла.

Присаливаем картофель и остужаем.

Мясо мелко режем, огурец и яйца также мелко режем.

Зеленый лук и зелень режем, оставляя несколько веточек зелени для декора салата.

Смешиваем все продукты, кроме картофеля, солим и заправляем майонезом.

Выкладываем на блюдо в виде горки и обсыпаем картофелем.

Украшаем внизу веточками зелени и подаем к столу.