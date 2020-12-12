Задабриваем бычка! Салат «Стог сена» на новогодний стол 2021

Оригинальный и вкусный салат из обычных продуктов. Изюминка салата – хрустящий обжаренный картофель. Салатик хоть и легкий, но очень сытный
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- копченое куриное мясо, 300 г;
- яйца вареные, 4 шт;
- огурец свежий, 1 шт;
- зеленый лук и зелень;
- горошек консервированный, 100 г;
- картофель тертый на терке для корейской моркови, 700 г;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Тертый картофель промываем под проточной холодной водой до прозрачности, чтобы вымыть крахмал.
Обсушиваем картофель на бумажных полотенцах.
Обжариваем картофель порциями в разогретом растительном масле и выкладываем на бумажные полотенца, чтобы они впитали излишки масла.
Присаливаем картофель и остужаем.
Мясо мелко режем, огурец и яйца также мелко режем.
Зеленый лук и зелень режем, оставляя несколько веточек зелени для декора салата.
Смешиваем все продукты, кроме картофеля, солим и заправляем майонезом.
Выкладываем на блюдо в виде горки и обсыпаем картофелем.
Украшаем внизу веточками зелени и подаем к столу.
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