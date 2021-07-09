Пирог с яблоками на сковороде: мягкий, пышный, с карамельным вкусом

Пирог с яблоками на сковороде получается пышным, ароматным и нежным. Готовим не в духовке. А на обычной сковороде. Под силу даже начинающей хозяюшке.
Пирог с яблоками на сковороде: ингредиенты
- 10 (десять) гр – сливочного масла
- 2 (две) шт – яблок
- 40 (сорок) гр – сахара
- 1 (одна) ст. ложка – лимонного сока
- Пол ч. ложки – корицы
Для теста
- 100 (сто) гр – муки
- 2 (две) шт – яиц
- 40 (сорок) гр – сахара
- 50 (пятьдесят) гр – манки
- 10 (десять) гр – разрыхлителя
- 3 (три) ст. ложки – растительного масла
- 4 (четыре) ст. ложки – молока
- 1 (одна) ч. ложка – лимонной цедры
Пирог с яблоками на сковороде: рецепт
- Яблоки очистите от кожуры и нарежьте средними кусочками
- Лимонную цедру натрите и выжмите лимонный сок
- Сковороду возьмите с толстым дном. Вылейте в нее лимонный сок и поставьте на медленный огонь. Добавьте туда сливочное масло и половину нужного количества сахара. Перемешайте. Сахар должен раствориться
- В сахар засыпьте яблоки и перемешайте. Томите 10 минут
- Пока займемся тестом
- В посуду разбейте яйца. Добавьте в них молока, сахар, манку, лимонную цедру, муку и разрыхлитель
- Тщательно перемешайте
- Добавьте растительное масло
- Тесто хорошо размешайте, чтобы получилась однородная масса
- Тесто должно быть как на оладьи
- Яблоки посыпьте корицей
- На яблоки вылейте тесто и равномерно распределите
- Сковороду накройте крышкой и держите на плите сорок минут. А может и полчаса. Наблюдайте
- Пирог переверните яблоками вверх при подаче на стол
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