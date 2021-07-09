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Пирог с яблоками на сковороде: мягкий, пышный, с карамельным вкусом

Пирог с яблоками на сковороде получается пышным, ароматным и нежным. Готовим не в духовке. А на обычной сковороде. Под силу даже начинающей хозяюшке.

Пирог с яблоками на сковороде: ингредиенты

Пирог с яблоками на сковороде

  1. 10 (десять) гр – сливочного масла
  2. 2 (две) шт – яблок
  3. 40 (сорок) гр – сахара
  4. 1 (одна) ст. ложка – лимонного сока
  5. Пол ч. ложки – корицы

Для теста

  1. 100 (сто) гр – муки
  2. 2 (две) шт – яиц
  3. 40 (сорок) гр – сахара
  4. 50 (пятьдесят) гр – манки
  5. 10 (десять) гр – разрыхлителя
  6. 3 (три) ст. ложки – растительного масла
  7. 4 (четыре) ст. ложки – молока
  8. 1 (одна) ч. ложка – лимонной цедры

Пирог с яблоками на сковороде: рецепт

Пирог с яблоками на сковороде

  • Яблоки очистите от кожуры и нарежьте средними кусочками
  • Лимонную цедру натрите и выжмите лимонный сок
  • Сковороду возьмите с толстым дном. Вылейте в нее лимонный сок и поставьте на медленный огонь. Добавьте туда сливочное масло и половину нужного количества сахара. Перемешайте. Сахар должен раствориться
  • В сахар засыпьте яблоки и перемешайте. Томите 10 минут
  • Пока займемся тестом
  • В посуду разбейте яйца. Добавьте в них молока, сахар, манку, лимонную цедру, муку и разрыхлитель
  • Тщательно перемешайте
  • Добавьте растительное масло
  • Тесто хорошо размешайте, чтобы получилась однородная масса
  • Тесто должно быть как на оладьи
  • Яблоки посыпьте корицей

Пирог с яблоками на сковороде

  • На яблоки вылейте тесто и равномерно распределите
  • Сковороду накройте крышкой и держите на плите сорок минут.
    А может и полчаса. Наблюдайте
  • Пирог переверните яблоками вверх при подаче на стол

Пирог с яблоками на сковороде готов: Видео

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