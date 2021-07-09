Пирог с яблоками на сковороде: мягкий, пышный, с карамельным вкусом

Пирог с яблоками на сковороде получается пышным, ароматным и нежным. Готовим не в духовке. А на обычной сковороде. Под силу даже начинающей хозяюшке.

Пирог с яблоками на сковороде: ингредиенты

10 (десять) гр – сливочного масла 2 (две) шт – яблок 40 (сорок) гр – сахара 1 (одна) ст. ложка – лимонного сока Пол ч. ложки – корицы

Для теста

100 (сто) гр – муки 2 (две) шт – яиц 40 (сорок) гр – сахара 50 (пятьдесят) гр – манки 10 (десять) гр – разрыхлителя 3 (три) ст. ложки – растительного масла 4 (четыре) ст. ложки – молока 1 (одна) ч. ложка – лимонной цедры

Пирог с яблоками на сковороде: рецепт

Яблоки очистите от кожуры и нарежьте средними кусочками

Лимонную цедру натрите и выжмите лимонный сок

Сковороду возьмите с толстым дном. Вылейте в нее лимонный сок и поставьте на медленный огонь. Добавьте туда сливочное масло и половину нужного количества сахара. Перемешайте. Сахар должен раствориться

В сахар засыпьте яблоки и перемешайте. Томите 10 минут

Пока займемся тестом

В посуду разбейте яйца. Добавьте в них молока, сахар, манку, лимонную цедру, муку и разрыхлитель

Тщательно перемешайте

Добавьте растительное масло

Тесто хорошо размешайте, чтобы получилась однородная масса

Тесто должно быть как на оладьи

Яблоки посыпьте корицей

На яблоки вылейте тесто и равномерно распределите

Сковороду накройте крышкой и держите на плите сорок минут. А может и полчаса. Наблюдайте

А может и полчаса. Наблюдайте Пирог переверните яблоками вверх при подаче на стол

Пирог с яблоками на сковороде готов: Видео