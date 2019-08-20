Это круче обычных вареников. Готовлю теперь только так — без лепки и раскатки

Готовлю теперь каждое воскресенье!
Ленивые вареники с начинкой без лепки, без раскатки теста
Сегодня будем готовить очень нежные ленивые вареники без лепки и раскатки.
Это лучший рецепт вареников, который я пробовала!
Продукты:
- Творог — 360 гр.
- Яйцо — 1 шт.
- Манная крупа — 120 гр.
- Соль — щепотка.
- Сахар ( по желанию) — 2 ст.л. или сахарозаменитель.
- Ваниль — 1 гр. (по желанию)
Подробное приготовление вареников смотрите в видео ниже. Приятного аппетита!
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