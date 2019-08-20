Это круче обычных вареников. Готовлю теперь только так — без лепки и раскатки

Готовлю теперь каждое воскресенье!

Ленивые вареники с начинкой без лепки, без раскатки теста

Сегодня будем готовить очень нежные ленивые вареники без лепки и раскатки.

Это лучший рецепт вареников, который я пробовала!

Это круче обычных вареников. Готовлю теперь только так — без лепки и раскатки

Продукты:

  • Творог — 360 гр.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Манная крупа — 120 гр.
  • Соль — щепотка.
  • Сахар ( по желанию) — 2 ст.л. или сахарозаменитель.
  • Ваниль — 1 гр. (по желанию)

Подробное приготовление вареников смотрите в видео ниже. Приятного аппетита!

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
12
Обсудить

Картина дня

наверх