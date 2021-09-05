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Простой пирог без духовки. Готовится за 15 минут, тает во рту моментально

Нежное шоколадное чудо из печенья «Божья коровка» с заварным кремом и шоколадной стружкой. Готовится быстро, а результат вас приятно удивит.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • печенье «Божья коровка», 300 г;
  • молоко, 250 мл.

Для приготовления крема необходимо:

  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 80 г;
  • ванилин;
  • молоко, 500 мл;
  • мука, 100 г;
  • шоколад, 100 г;
  • масло сливочное, 125 г;
  • сливки сладкие жирные, 200 мл;
  • нутелла, 1 ст.л;
  • шоколад для декора.

Процесс приготовления

Для крема смешиваем все продукты, кроме сливочного масла и варим массу на небольшом огне до необходимой густоты. Не забываем постоянно перемешивать, чтобы крем не пригорел. Остужаем.

Взбиваем размягченное сливочное масло и смешиваем обе массы, взбиваем до пышности и однородности.

Разъемную форму застилаем пленкой.

Печень обмакиваем в молоко и выкладываем слой на дно и бока формы.

Простой пирог без духовки. Готовится за 15 минут, тает во рту моментально

Сверху вкладываем крем.

На крем кладем опять печенье.

Простой пирог без духовки. Готовится за 15 минут, тает во рту моментально

Накрываем форму пленкой и отправляем на несколько часов в холодильник.

Сливки охлаждаем и хорошо взбиваем, смешиваем с нутелллой.

Переворачиваем форму и выкладываем торт на блюдо.

Выкладываем крем сверху на торт, посыпаем тертым темным шоколадом.

Простой пирог без духовки. Готовится за 15 минут, тает во рту моментально

Простой пирог без духовки. Готовится за 15 минут, тает во рту моментально

Тортик будет не только вкусным и ароматным, с ярким шоколадным ароматом, но и красивым, его можно подавать даже на праздничный стол.

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