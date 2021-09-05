Простой пирог без духовки. Готовится за 15 минут, тает во рту моментально

Нежное шоколадное чудо из печенья «Божья коровка» с заварным кремом и шоколадной стружкой. Готовится быстро, а результат вас приятно удивит.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печенье «Божья коровка», 300 г;
- молоко, 250 мл.
Для приготовления крема необходимо:
- яйца, 2 шт;
- сахар, 80 г;
- ванилин;
- молоко, 500 мл;
- мука, 100 г;
- шоколад, 100 г;
- масло сливочное, 125 г;
- сливки сладкие жирные, 200 мл;
- нутелла, 1 ст.л;
- шоколад для декора.
Процесс приготовления
Для крема смешиваем все продукты, кроме сливочного масла и варим массу на небольшом огне до необходимой густоты. Не забываем постоянно перемешивать, чтобы крем не пригорел. Остужаем.
Взбиваем размягченное сливочное масло и смешиваем обе массы, взбиваем до пышности и однородности.
Разъемную форму застилаем пленкой.
Печень обмакиваем в молоко и выкладываем слой на дно и бока формы.
Сверху вкладываем крем.
На крем кладем опять печенье.
Накрываем форму пленкой и отправляем на несколько часов в холодильник.
Сливки охлаждаем и хорошо взбиваем, смешиваем с нутелллой.
Переворачиваем форму и выкладываем торт на блюдо.
Выкладываем крем сверху на торт, посыпаем тертым темным шоколадом.
Тортик будет не только вкусным и ароматным, с ярким шоколадным ароматом, но и красивым, его можно подавать даже на праздничный стол.
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