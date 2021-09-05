Простой пирог без духовки. Готовится за 15 минут, тает во рту моментально

Нежное шоколадное чудо из печенья «Божья коровка» с заварным кремом и шоколадной стружкой. Готовится быстро, а результат вас приятно удивит.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печенье «Божья коровка», 300 г;

молоко, 250 мл.

Для приготовления крема необходимо:

яйца, 2 шт;

сахар, 80 г;

ванилин;

молоко, 500 мл;

мука, 100 г;

шоколад, 100 г;

масло сливочное, 125 г;

сливки сладкие жирные, 200 мл;

нутелла, 1 ст.л;

шоколад для декора.

Процесс приготовления

Для крема смешиваем все продукты, кроме сливочного масла и варим массу на небольшом огне до необходимой густоты. Не забываем постоянно перемешивать, чтобы крем не пригорел. Остужаем.

Взбиваем размягченное сливочное масло и смешиваем обе массы, взбиваем до пышности и однородности.

Разъемную форму застилаем пленкой.

Печень обмакиваем в молоко и выкладываем слой на дно и бока формы.

Сверху вкладываем крем.

На крем кладем опять печенье.

Накрываем форму пленкой и отправляем на несколько часов в холодильник.

Сливки охлаждаем и хорошо взбиваем, смешиваем с нутелллой.

Переворачиваем форму и выкладываем торт на блюдо.

Выкладываем крем сверху на торт, посыпаем тертым темным шоколадом.