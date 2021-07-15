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Домашнее мороженое за 5 минут! Смешиваем обычные продукты и ждем пока десерт замерзнет

Домашнее мороженое получается именно таким, как было в детстве многих любителей сладостей: с ярким сливочным вкусом, ароматом, нежной консистенцией. Самое главное – все продукты для лакомства натуральные. Если есть возможность использовать домашние сливки, будет вообще изумительный десерт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сливки жирные, 400 мл;
  • сгущенное молоко, 200 г;
  • ванилин по желанию;
  • печенье шоколадное, 200 г.

Процесс приготовления

Обязательно остужаем сливки и взбиваем на высокой скорости миксера до пышной и густой массы.

Вводим по желанию ванилин и вливаем тонкой струйкой сгущенкой, не переставая взбивать. Масса должна стать полностью однородной.

В форму на дно укладываем печенье, сверху выкладываем массу и накрываем печеньем.

Совет: печенье не обязательно брать шоколадное, подходит любое.

Отправляем мороженое на 4 – 5 часов в морозильную камеру.

Вынимаем десерт из формы, режем между печеньем и получает мороженое в брикетах.

В сливочную массу добавляйте разные наполнители, такие как кусочки шоколада, орехов, кураги, свежие ягоды, какао.

Домашнее мороженое за 5 минут! Смешиваем обычные продукты и ждем пока десерт замерзнет

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