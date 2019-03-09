Салат «Грибы под шубой». Невероятно вкусный и красивый

Салат «Грибы под шубой» напоминает красивую поляну грибов.

Этот слоеный салат достоин украшать собой праздничный стол.

Вашим гостям понравится сочетание жареных грибов с луком, картофеля и соленых огурцов.

Ингредиенты:

шампиньоны — 500 граммов

яйца куриные — четыре яйца

картофель — три штуки

лук репка — одна или две луковицы. Количество зависит от размера лука

сыр твердый — 200 граммов

лук зеленый — один пучок

огурцы соленые или маринованные — два — четыре. Количество зависит от размера

майонез — по необходимости

Приготовление салата «Грибы под шубой»







Шампиньоны очистить, вымыть, высушить и протереть полотенцем. Нарезать тонкими ломтиками.

Лук очистить, нарезать небольшим кубиком.

Поставить сковороду на огонь, разогреть растительное масло и выложить грибы и лук репчатый. Обжарить до готовности несколько минут.

Картофель помыть, почистить и отварить в подсоленой воде. Охладить. Потереть на крупной терке.

Яйца сварить вкрутую. Охладить, почистить и потереть на крупной терке. Один-два желтка потереть отдельно для украшения.

Огурцы соленые потереть на крупной терке.

Сыр потереть на крупной терке.

Лук зеленый порубить ножом не очень мелко.

Приготовить красивую тарелку или блюдо и укладывать слоеный салат «Грибы под шубой» в следующем порядке.

жареные грибы с луком

вареный картофель.

зеленый лук. Оставить зеленый лук для украшения.

майонез

соленые огурцы

яйца.

майонез

тертый сыр

на середину салата выложить желтки для украшения.

Край салата посыпать зеленым луком для украшения.

Салат «Грибы под шубой» готов. Лучше, если он постоит пару часов в холодильнике.

И можно подавать его к столу.

Приятного аппетита!

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