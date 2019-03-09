Салат «Грибы под шубой». Невероятно вкусный и красивый

Салат «Грибы под шубой» напоминает красивую поляну грибов.
Этот слоеный салат достоин украшать собой праздничный стол.
Вашим гостям понравится сочетание жареных грибов с луком, картофеля и соленых огурцов.
Ингредиенты:
- шампиньоны — 500 граммов
- яйца куриные — четыре яйца
- картофель — три штуки
- лук репка — одна или две луковицы. Количество зависит от размера лука
- сыр твердый — 200 граммов
- лук зеленый — один пучок
- огурцы соленые или маринованные — два — четыре. Количество зависит от размера
- майонез — по необходимости
Приготовление салата «Грибы под шубой»
Шампиньоны очистить, вымыть, высушить и протереть полотенцем. Нарезать тонкими ломтиками.
Лук очистить, нарезать небольшим кубиком.
Поставить сковороду на огонь, разогреть растительное масло и выложить грибы и лук репчатый. Обжарить до готовности несколько минут.
Картофель помыть, почистить и отварить в подсоленой воде. Охладить. Потереть на крупной терке.
Яйца сварить вкрутую. Охладить, почистить и потереть на крупной терке. Один-два желтка потереть отдельно для украшения.
Огурцы соленые потереть на крупной терке.
Сыр потереть на крупной терке.
Лук зеленый порубить ножом не очень мелко.
Приготовить красивую тарелку или блюдо и укладывать слоеный салат «Грибы под шубой» в следующем порядке.
- жареные грибы с луком
- вареный картофель.
- зеленый лук. Оставить зеленый лук для украшения.
- майонез
- соленые огурцы
- яйца.
- майонез
- тертый сыр
- на середину салата выложить желтки для украшения.
Край салата посыпать зеленым луком для украшения.
Салат «Грибы под шубой» готов. Лучше, если он постоит пару часов в холодильнике.
И можно подавать его к столу.
Приятного аппетита!
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