Апельсиновый мохито на зиму. Апельсиновый компот

Цитрусовые незаслуженно были обойдены вниманием всех хозяек, которые любят закатывать компоты. Этот рецепт мне подарила соседка и я несколько лет уже его использую.

Для приготовления одной 3 л банки вам потребуются такие ингредиенты:

апельсины, 1 шт;

лимон, 2 дольки;

сахар, около 300 г;

мята по вкусу.

Процесс приготовления

Цитрусовые необходимо брать сочные, ароматные, чтобы компот получился с насыщенным вкусом и ароматом.

Фрукты промываем и вместе с кожурой режем дольками.

Раскладываем по банкам равное количество долек апельсина и лимона.

Добавляем по ветке свежей мяты. Можно и без мяты, но с этой ароматной травой получается просто роскошный мохито.

Всыпаем в каждую банку сахар и заливаем кипяток и закручиваем банки крышками.

Банки прокатываем по столу или переворачиваем. Чтобы сахар хорошо растворился.

Укутываем банки одеялом и оставляем остывать.

Компот должен настояться, тогда он будет очень вкусным — насыщенным . (свеже — сваренный по вкусу — никакой)

Храним в подвале или в кладовке.