Апельсиновый мохито на зиму. Апельсиновый компот

Цитрусовые незаслуженно были обойдены вниманием всех хозяек, которые любят закатывать компоты. Этот рецепт мне подарила соседка и я несколько лет уже его использую.
Для приготовления одной 3 л банки вам потребуются такие ингредиенты:
- апельсины, 1 шт;
- лимон, 2 дольки;
- сахар, около 300 г;
- мята по вкусу.
Процесс приготовления
Цитрусовые необходимо брать сочные, ароматные, чтобы компот получился с насыщенным вкусом и ароматом.
Фрукты промываем и вместе с кожурой режем дольками.
Раскладываем по банкам равное количество долек апельсина и лимона.
Добавляем по ветке свежей мяты. Можно и без мяты, но с этой ароматной травой получается просто роскошный мохито.
Всыпаем в каждую банку сахар и заливаем кипяток и закручиваем банки крышками.
Банки прокатываем по столу или переворачиваем. Чтобы сахар хорошо растворился.
Укутываем банки одеялом и оставляем остывать.
Компот должен настояться, тогда он будет очень вкусным — насыщенным . (свеже — сваренный по вкусу — никакой)
Храним в подвале или в кладовке.
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