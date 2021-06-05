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Апельсиновый мохито на зиму. Апельсиновый компот

Цитрусовые незаслуженно были обойдены вниманием всех хозяек, которые любят закатывать компоты. Этот рецепт мне подарила соседка и я несколько лет уже его использую.

Для приготовления одной 3 л банки вам потребуются такие ингредиенты:

  • апельсины, 1 шт;
  • лимон, 2 дольки;
  • сахар, около 300 г;
  • мята по вкусу.

Процесс приготовления

Цитрусовые необходимо брать сочные, ароматные, чтобы компот получился с насыщенным вкусом и ароматом.

Фрукты промываем и вместе с кожурой режем дольками.

Раскладываем по банкам равное количество долек апельсина и лимона.

Добавляем по ветке свежей мяты. Можно и без мяты, но с этой ароматной травой получается просто роскошный мохито.

Всыпаем в каждую банку сахар и заливаем кипяток и закручиваем банки крышками.

Апельсиновый мохито на зиму. Апельсиновый компот

Банки прокатываем по столу или переворачиваем. Чтобы сахар хорошо растворился.

Апельсиновый мохито на зиму. Апельсиновый компот

Укутываем банки одеялом и оставляем остывать.

Компот должен настояться, тогда он будет очень вкусным — насыщенным . (свеже — сваренный по вкусу — никакой)

Храним в подвале или в кладовке.

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