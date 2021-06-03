Быстрые слойки на кефире. Вкусна и быстрая сладкая выпечка на любой случай

Быстрые слойки на кефире — вкусная и быстрая выпечка к чаю.
Быстрые слойки на кефире: ингредиенты
Тесто:
- Кефир — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Мука пшеничная — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Сливочное масло — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Соль — две-три щепотки
Крошка:
- Сливочное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Мука — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Ванилин — 10 гр. (десять грамм)
Способ приготовления:
- Муку просейте в большую миску, масло натрите на тёрке.
- Налейте кефир, посолите, перемешайте и замесите тесто, сильно месить не надо.
- Соберите тесто в шар, заверните в пищевую плёнку и поставьте в холодильник на один час.
- Приготовьте начинку: добавьте к муке сахар, ванилин и сливочное масло.
- Перетрите тесто руками в мелкую крошку и отправьте в холодильную камеру.
- После этого слегка перемните тесто и сформируйте колбаску.
- Разделите готовую колбаску на шесть равных частей.
- Раскатайте каждый кусочек в тонкий, прямоугольный пласт толщиной 1,5 — 2 см.
- Равномерно посыпьте крошкой первый пласт теста, накройте вторым листом. Таким образом поступите со всеми листами, последний слой — из теста.
- В итоге получится шесть слоев из теста и пять слоёв крошки.
- Края пирога обрежьте и придайте правильную форму.
- После этого разрежьте на порционные куски.
- Заготовки слоек выложите на застеленный пергаментом противень и выпекайте 30-40 минут при 180 градусов.
- Сверху слойки можете посыпать сахарной пудрой.
Быстрые слойки на кефире готовится за считанные минуты.
Приятного аппетита!
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