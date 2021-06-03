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Быстрые слойки на кефире. Вкусна и быстрая сладкая выпечка на любой случай

Быстрые слойки на кефире  — вкусная и быстрая выпечка к чаю.

Быстрые слойки на кефире: ингредиенты

Быстрые слойки на кефире

Тесто:

  1. Кефир — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  2. Мука пшеничная — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  3. Сливочное масло — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  4. Соль — две-три щепотки

Крошка:

  1. Сливочное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Мука — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  3. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Ванилин — 10 гр. (десять грамм)

Способ приготовления:

  • Муку просейте в большую миску, масло натрите на тёрке.
  • Налейте кефир, посолите, перемешайте и замесите тесто, сильно месить не надо.
  • Соберите тесто в шар, заверните в пищевую плёнку и поставьте в холодильник на один час.
  • Приготовьте начинку: добавьте к муке сахар, ванилин и сливочное масло.
  • Перетрите тесто руками в мелкую крошку и отправьте в холодильную камеру.
  • После этого слегка перемните тесто и сформируйте колбаску.
  • Разделите готовую колбаску на шесть равных частей.
  • Раскатайте каждый кусочек в тонкий, прямоугольный пласт толщиной 1,5 — 2 см.
  • Равномерно посыпьте крошкой первый пласт теста, накройте вторым листом. Таким образом поступите со всеми листами, последний слой — из теста.
  • В итоге получится шесть слоев из теста и пять слоёв крошки.
  • Края пирога обрежьте и придайте правильную форму.
  • После этого разрежьте на порционные куски.
  • Заготовки слоек выложите на застеленный пергаментом противень и выпекайте 30-40 минут при 180 градусов.
  • Сверху слойки можете посыпать сахарной пудрой.

Быстрые слойки на кефире готовится за считанные минуты.

Быстрые слойки на кефире. Вкусна и быстрая сладкая выпечка на любой случай 2

Приятного аппетита!

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