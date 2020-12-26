У меня даже рыхлая рыбка становится плотной: солю «по особым случаям» и подобного рецепта не встречала

Красную рыбку, засоленную таким способом вы можете использовать для бутербродов, красиво выложить нарезкой на блюдо или сделать с ней рыбный салат, начинку для тарталеток. Получается очень вкусно и аппетитно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- рыба красная (лосось), 1 кг;
- соль, 2 ст.л;
- сахар, 1 ст.л;
- водка, 50 мл;
- апельсин, 1 шт.
Процесс приготовления
Рыбу промываем и очень хорошо просушиваем бумажными полотенцами.
Убираем все кости.
Смешиваем соль и сахар и натираем рыбу со всех сторон.
Апельсин хорошо промываем под водой и режем тонкими кружочками.
В глубокую емкость выкладываем слой апельсина, поливаем частью водки.
Выкладываем рыбу, сбрызгиваем водкой и накрываем апельсинами.
Закрываем емкость и ставим ее в холодильник на сутки.
Теперь с рыбкой вы можете сделать любое блюдо или нарезать тонкими ломтиками, красиво выложить на блюдо и подать нарезку или бутерброды.
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