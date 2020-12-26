У меня даже рыхлая рыбка становится плотной: солю «по особым случаям» и подобного рецепта не встречала

Красную рыбку, засоленную таким способом вы можете использовать для бутербродов, красиво выложить нарезкой на блюдо или сделать с ней рыбный салат, начинку для тарталеток. Получается очень вкусно и аппетитно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

рыба красная (лосось), 1 кг;

соль, 2 ст.л;

сахар, 1 ст.л;

водка, 50 мл;

апельсин, 1 шт.

Процесс приготовления

Рыбу промываем и очень хорошо просушиваем бумажными полотенцами.

Убираем все кости.

Смешиваем соль и сахар и натираем рыбу со всех сторон.

Апельсин хорошо промываем под водой и режем тонкими кружочками.

В глубокую емкость выкладываем слой апельсина, поливаем частью водки.

Выкладываем рыбу, сбрызгиваем водкой и накрываем апельсинами.

Закрываем емкость и ставим ее в холодильник на сутки.