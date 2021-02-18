Запеченные кабачки с помидорами и сыром: просто, быстро и очень вкусно

Запеченные кабачки с помидорами и сыром! Сегодня приготовьте вместе с нами кабачки с помидорами и сыром, запеченные в духовке.
Запеченные кабачки с помидорами и сыром: ингредиенты
- один кабачок большого размера
- два-три помидора
- твердый сыр
- две-три столовые ложки майонеза
- два зубчика чеснока
Запеченные кабачки с помидорами и сыром: как готовить
- Кабачки помыть и просушить. Если они молодые и нежные, можно не очищая порезать колечками толщиной в один сантиметр.
- Помидоры помыть и порезать такой же толщины кольцами.
- Сыр натереть на мелкой терке.
- Огнеупорную форму для запекания смазать растительным маслом и поместить туда кабачки.
- Майонез выложить в отдельную глубокую пиалу.
- Чеснок почистить и выдавить через пресс в майонез. Хорошо перемешать.
- Каждое кабачковое колечко смазать майонезом с чесноком.
- Затем поверх кабачков одним слоем выложить кружочки из помидоров.
- Посолить, поперчить.
- Сверху посыпать натертый сыр.
- Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Форму с кабачками отправить в духовку примерно на полчаса до готовности. Печь кабачки нужно при тех же ста восьмидесяти градусах.
Ну вот мы очень быстро и просто приготовили запеченные в духовке кабачки с помидорами и сыром.
Кабачки получились очень сочными и нежными. Такие аппетитные кабачки обязательно всем понравятся. Их можно подавать и на ужин, и на обед с каким-нибудь гарниром и свежей зеленью.
Положите их на красивую плоскую тарелочку и подайте к столу.
Запеченные кабачки с помидорами и сыром: готов
Приятного аппетита!
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