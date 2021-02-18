Запеченные кабачки с помидорами и сыром: просто, быстро и очень вкусно

Запеченные кабачки с помидорами и сыром! Сегодня приготовьте вместе с нами кабачки с помидорами и сыром, запеченные в духовке.

Запеченные кабачки с помидорами и сыром: ингредиенты

один кабачок большого размера

два-три помидора

твердый сыр

две-три столовые ложки майонеза

два зубчика чеснока

Запеченные кабачки с помидорами и сыром: как готовить

Кабачки помыть и просушить. Если они молодые и нежные, можно не очищая порезать колечками толщиной в один сантиметр.

Помидоры помыть и порезать такой же толщины кольцами.

Сыр натереть на мелкой терке.

Огнеупорную форму для запекания смазать растительным маслом и поместить туда кабачки.

Майонез выложить в отдельную глубокую пиалу.

Чеснок почистить и выдавить через пресс в майонез. Хорошо перемешать.

Каждое кабачковое колечко смазать майонезом с чесноком.

Затем поверх кабачков одним слоем выложить кружочки из помидоров.

Посолить, поперчить.

Сверху посыпать натертый сыр.

Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.

Форму с кабачками отправить в духовку примерно на полчаса до готовности. Печь кабачки нужно при тех же ста восьмидесяти градусах.

Ну вот мы очень быстро и просто приготовили запеченные в духовке кабачки с помидорами и сыром.

Кабачки получились очень сочными и нежными. Такие аппетитные кабачки обязательно всем понравятся. Их можно подавать и на ужин, и на обед с каким-нибудь гарниром и свежей зеленью.

Положите их на красивую плоскую тарелочку и подайте к столу.

Запеченные кабачки с помидорами и сыром: готов

Приятного аппетита!