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Запеченные кабачки с помидорами и сыром: просто, быстро и очень вкусно

Запеченные кабачки с помидорами и сыром! Сегодня приготовьте вместе с нами кабачки с помидорами и сыром, запеченные в духовке.

Запеченные кабачки с помидорами и сыром: ингредиенты

Запеченные кабачки с помидорами и сыром

  • один кабачок большого размера
  • два-три помидора
  • твердый сыр
  • две-три столовые ложки майонеза
  • два зубчика чеснока

Запеченные кабачки с помидорами и сыром: как готовить

  • Кабачки помыть и просушить. Если они молодые и нежные, можно не очищая порезать колечками толщиной в один сантиметр.
  • Помидоры помыть и порезать такой же толщины кольцами.

Запеченные кабачки с помидорами и сыром

  • Сыр натереть на мелкой терке.
  • Огнеупорную форму для запекания смазать растительным маслом и поместить туда кабачки.
  • Майонез выложить в отдельную глубокую пиалу.
  • Чеснок почистить и выдавить через пресс в майонез. Хорошо перемешать.
  • Каждое кабачковое колечко смазать майонезом с чесноком.
  • Затем поверх кабачков одним слоем выложить кружочки из помидоров.
  • Посолить, поперчить.
  • Сверху посыпать натертый сыр.

Запеченные кабачки с помидорами и сыром

  • Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • Форму с кабачками отправить в духовку примерно на полчаса до готовности. Печь кабачки нужно при тех же ста восьмидесяти градусах.

Ну вот мы очень быстро и просто приготовили запеченные в духовке кабачки с помидорами и сыром.

Кабачки получились очень сочными и нежными. Такие аппетитные кабачки обязательно всем понравятся. Их можно подавать и на ужин, и на обед с каким-нибудь гарниром и свежей зеленью.

Положите их на красивую плоскую тарелочку и подайте к столу.

Запеченные кабачки с помидорами и сыром: готов

Приятного аппетита!

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