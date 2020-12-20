Грудинка в фольге: вкусная и аппетитная закуска для любого застолья

Грудинка в фольге – замечательная закуска как для праздничного стола, так и для семейного ужина. Выглядит красиво и аппетитно.

Грудинка в фольге: ингредиенты

8 (восемь) зубчиков – чеснока 1 (один) кг – свиной грудинки Перец, сухие специи, лаврушка – по вкусу 1 (одна) ч. ложка – соли

Грудинка в фольге: рецепт

Желательно не замороженную грудинку. Промойте и удалите всю влагу

По бокам сделайте прорези и вставьте дольки чеснока

Затем грудинки посыпьте солью, перцем и специями по своему вкусу. Я например использую паприку. И внутри тоже хорошо вотрите все

Выложите грудинку на лист фольги. А сверху выложите несколько листов лаврушки

И заверните плотно в фольгу. Сделайте несколько проколов, положите в форму для запекания, и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на полтора часа

Грудинка в фольге готова!

Как только немного остынет, нарежьте на кусочки и подавайте к столу. На здоровье.