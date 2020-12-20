Грудинка в фольге: вкусная и аппетитная закуска для любого застолья

Грудинка в фольге – замечательная закуска как для праздничного стола, так и для семейного ужина. Выглядит красиво и аппетитно.
Грудинка в фольге: ингредиенты
- 8 (восемь) зубчиков – чеснока
- 1 (один) кг – свиной грудинки
- Перец, сухие специи, лаврушка – по вкусу
- 1 (одна) ч. ложка – соли
Грудинка в фольге: рецепт
- Желательно не замороженную грудинку. Промойте и удалите всю влагу
- По бокам сделайте прорези и вставьте дольки чеснока
- Затем грудинки посыпьте солью, перцем и специями по своему вкусу. Я например использую паприку. И внутри тоже хорошо вотрите все
- Выложите грудинку на лист фольги. А сверху выложите несколько листов лаврушки
- И заверните плотно в фольгу. Сделайте несколько проколов, положите в форму для запекания, и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на полтора часа
Грудинка в фольге готова!
Как только немного остынет, нарежьте на кусочки и подавайте к столу. На здоровье.
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