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Грудинка в фольге: вкусная и аппетитная закуска для любого застолья

Грудинка в фольге – замечательная закуска как для праздничного стола, так и для семейного ужина. Выглядит красиво и аппетитно.

Грудинка в фольге: ингредиенты

Грудинка в фольге

  1. 8 (восемь) зубчиков – чеснока
  2. 1 (один) кг – свиной грудинки
  3. Перец, сухие специи, лаврушка – по вкусу
  4. 1 (одна) ч. ложка – соли

Грудинка в фольге: рецепт

Грудинка в фольге

  • Желательно не замороженную грудинку. Промойте и удалите всю влагу
  • По бокам сделайте прорези и вставьте дольки чеснока
  • Затем грудинки посыпьте солью, перцем и специями по своему вкусу. Я например использую паприку. И внутри тоже хорошо вотрите все
  • Выложите грудинку на лист фольги. А сверху выложите несколько листов лаврушки
  • И заверните плотно в фольгу. Сделайте несколько проколов, положите в форму для запекания, и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на полтора часа

Грудинка в фольге готова!

Грудинка в фольге

Как только немного остынет, нарежьте на кусочки и подавайте к столу. На здоровье.

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