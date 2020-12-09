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Булочки из дрожжевого теста родом из СССР: незабываемый вкус

Каждый из нас помнит булочки из дрожжевого теста, которые мы ели в детстве.

Булочки из дрожжевого теста родом из СССР: незабываемый вкус

 Булочки из дрожжевого теста: ингредиенты

Булочки из дрожжевого теста родом из СССР: незабываемый вкус

  1. Мука – шестьсот (600) грамм
  2. Дрожжи (возьмем сухие) – один (1) пакетик
  3. Молоко – двести пятьдесят (250) мл
  4. Масло (сливочное) – сто (100) грамм
  5. Яичные желтки – четыре (4) штуки
  6. Сахар – сто (100) грамм
  7. Ванилин – один (1) пакетик
  8. Щепотка соли

Булочки из дрожжевого теста: пошаговый рецепт

  • В теплое молоко высыпаем дрожжи, чтобы они растворились
  • В получившуюся смесь добавляем по две ст. ложки муки и сахара. Отправим в теплое место минут на двадцать
  • Взбиваем яичные желтки с щепоткой соли
  • Начинаем колдовать над тестом. Строго следуя порядку, добавляем: сахар, взбитые желтки, растопленное сливочное масло.
  • Смешаем ¾ муки с ванилином и потихоньку добавляем в посуду со смесью
  • Не меньше пятнадцати минут месим тесто, затем помещаем его в посуду, смазанную маслом
  • Даем тесту отдохнуть часа полтора, поставив в теплое место. Затем его хорошенько обмять. Из теста делаем шарики одинакового размера, и выкладываем на противень
  • Накрываем их влажным чистым полотенцем. Даем теперь постоять минут двадцать
  • Поднявшиеся шарики смазываем яичным белком
  • Выпекаем булочки из дрожжевого теста пятнадцать — двадцать минут при 200 (двухстах) градусах.

Булочки из дрожжевого теста готовы! Смазываем их сливочным маслом и посыпаем сахарной пудрой.

булочки из дрожжевого теста

Приятного аппетита!

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