Булочки из дрожжевого теста родом из СССР: незабываемый вкус

Каждый из нас помнит булочки из дрожжевого теста, которые мы ели в детстве.

Булочки из дрожжевого теста: ингредиенты

Мука – шестьсот (600) грамм Дрожжи (возьмем сухие) – один (1) пакетик Молоко – двести пятьдесят (250) мл Масло (сливочное) – сто (100) грамм Яичные желтки – четыре (4) штуки Сахар – сто (100) грамм Ванилин – один (1) пакетик Щепотка соли

Булочки из дрожжевого теста: пошаговый рецепт

В теплое молоко высыпаем дрожжи, чтобы они растворились

В получившуюся смесь добавляем по две ст. ложки муки и сахара. Отправим в теплое место минут на двадцать

Взбиваем яичные желтки с щепоткой соли

Начинаем колдовать над тестом. Строго следуя порядку, добавляем: сахар, взбитые желтки, растопленное сливочное масло.

Смешаем ¾ муки с ванилином и потихоньку добавляем в посуду со смесью

Не меньше пятнадцати минут месим тесто, затем помещаем его в посуду, смазанную маслом

Даем тесту отдохнуть часа полтора, поставив в теплое место. Затем его хорошенько обмять. Из теста делаем шарики одинакового размера, и выкладываем на противень

Накрываем их влажным чистым полотенцем. Даем теперь постоять минут двадцать

Поднявшиеся шарики смазываем яичным белком

Выпекаем булочки из дрожжевого теста пятнадцать — двадцать минут при 200 (двухстах) градусах.

Булочки из дрожжевого теста готовы! Смазываем их сливочным маслом и посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!