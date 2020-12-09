Булочки из дрожжевого теста родом из СССР: незабываемый вкус

Каждый из нас помнит булочки из дрожжевого теста, которые мы ели в детстве.
Булочки из дрожжевого теста: ингредиенты
- Мука – шестьсот (600) грамм
- Дрожжи (возьмем сухие) – один (1) пакетик
- Молоко – двести пятьдесят (250) мл
- Масло (сливочное) – сто (100) грамм
- Яичные желтки – четыре (4) штуки
- Сахар – сто (100) грамм
- Ванилин – один (1) пакетик
- Щепотка соли
Булочки из дрожжевого теста: пошаговый рецепт
- В теплое молоко высыпаем дрожжи, чтобы они растворились
- В получившуюся смесь добавляем по две ст. ложки муки и сахара. Отправим в теплое место минут на двадцать
- Взбиваем яичные желтки с щепоткой соли
- Начинаем колдовать над тестом. Строго следуя порядку, добавляем: сахар, взбитые желтки, растопленное сливочное масло.
- Смешаем ¾ муки с ванилином и потихоньку добавляем в посуду со смесью
- Не меньше пятнадцати минут месим тесто, затем помещаем его в посуду, смазанную маслом
- Даем тесту отдохнуть часа полтора, поставив в теплое место. Затем его хорошенько обмять. Из теста делаем шарики одинакового размера, и выкладываем на противень
- Накрываем их влажным чистым полотенцем. Даем теперь постоять минут двадцать
- Поднявшиеся шарики смазываем яичным белком
- Выпекаем булочки из дрожжевого теста пятнадцать — двадцать минут при 200 (двухстах) градусах.
Булочки из дрожжевого теста готовы! Смазываем их сливочным маслом и посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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