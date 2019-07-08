Быстрое печенье без заморочки. Простой рецепт

Ингредиенты
Пшеничная мука 2 стак.
Маргарин 250 г
Сметана 230 г
Сахар 5 ст. л.
Приготовление
Натрите маргарин на терке, добавьте муку тщательно перемешайте руками.Добавьте сметану и замесите тесто. Поместите готовое тесто на полчаса в морозильную камеру.Раскатайте тесто, посыпьте сахаром. Вырежьте печенье с помощью формочек или ножа.Выпекайте при температуре 180 градусов 25 минут.
Аналогичное печенье готовят на пиве. Не перестану удивляться изобретательности хозяек… Приготовьте это хрустящее лакомство к чаю и расскажите о рецепте своим друзьям, пусть тоже попробуют!
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