Быстрое печенье без заморочки. Простой рецепт

Ингредиенты

Пшеничная мука 2 стак.

Маргарин 250 г

Сметана 230 г

Сахар 5 ст. л.

Приготовление



Натрите маргарин на терке, добавьте муку тщательно перемешайте руками.Добавьте сметану и замесите тесто. Поместите готовое тесто на полчаса в морозильную камеру.Раскатайте тесто, посыпьте сахаром. Вырежьте печенье с помощью формочек или ножа.Выпекайте при температуре 180 градусов 25 минут.

Аналогичное печенье готовят на пиве. Не перестану удивляться изобретательности хозяек… Приготовьте это хрустящее лакомство к чаю и расскажите о рецепте своим друзьям, пусть тоже попробуют!